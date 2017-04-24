CHP'den toplu istifa açıklaması

CHP Genel Başkanı Yardımcısı Erdal Aksünger, 16 Nisan halk oylamasıyla ilgili hukuki mücadelenin süreceğini, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurunun yüzde 100 yapılacağından tereddütü olmadığını söyledi. Sine-i millet tartışmasıyla ilgili de konuşan Aksünger, "Eğer CHP grubu istifa ederse, AKP’nin de belki de ekmeğine yağ sürmekten başka bir şey olmayacaktır" dedi.



CHP Genel Başkanı Yardımcısı Erdal Aksünger, İzmir’deki Tarihi Havagazı Fabrikası’nda referandum sonuçlaryıla ilgili basın toplantısı düzenledi. İl Başkanı Asuman Ali Güven, CHP’li ilçe belediye başkanları, CHP ilçe başkanlarının da katıldığı toplantıda konuşan Aksünger, ’mühürsüz bir halk oylaması’ gerçekleştiğini, hem ’hayır’ hem de ’evet’ cephesi açısından toplumun bunu vicdanen kabullenmediğini söyledi.

CHP’nin hukuksal olarak da kabul etmediğini belirten Aksünger, mühürsüz zarf ve oy pusulalarının geçerli kabul edilmesiyle ilgili olarak, "Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) böyle şeyler yapabileceği aklıma gelmezdi. YSK’da halk oylaması öncesi süreçte yaptığımız toplantıda mühürsüz zarf ve pusularla olursa ne olacağını sorduk. Gülüp geçtiler. Kanunun açık olduğunu söylediler. Kanun, içtihat oluşturmayacak şekilde net. ’Mühürsüz zarf ve pusulara iptal edilir’ diyor. Halk oylaması sonrası bunları hatırlattığımızda mahcubiyet içinde olduklarına tanık olduk" diye konuştu.

AİHM’E BİREYSEL BAŞVURU DA YAPACAK

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aksünger, halk oylamasıyla ilgili hukuki mücadelelerinin süreceğini, Danıştay başvurusunun yapıldığını, ancak Anayasa Mahkemesi’nin de konuşulduğunu söyledi. Aksünger, "Benim gözümde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi konusu yüzde 100’dür. Bunda zerre kadar tereddütüm yok. Çünkü burada tam kanunsuzluk var. Yasama sürecini etkileyecek olan bir süreç yaşatıyor size. Ülkenin rejimini etkileyecek bir konu çıkıyor ortaya. Bununla ilgili hem CHP kurum kimliği açısından başvurular mutlaka tüm yöntemleriyle yapılacak, hem de şahsımız açısından bireysel başvuru haklarımızı kullanacağız. Altyapıları oluşturacağız. Mücadelemizi hukuk dahilinde yaparken hangi mücadele meşruysa onu da gerçekleştireceğiz. Her şey dahil" diye konuştu.

SİNE-İ MİLLET TARTIŞMASI

Son günlerde tartışılan ’sine-i millet’ konusuyla ilgili de konuşan Aksünger, şunları söyledi: "Halktan gelen taleplerin değerlendirilmesidir. Bunların da MYK kararı olacak bir şey olmadığını söylemek istiyorum. Bu parti meclisimizin alabileceği bir karardır. Sine-i millet nedir? Halkın gözünde şöyle bir şey var; CHP grubu istifa ederse bir erken seçim olasılığı ve parlamentonun fesih edileceğine dair bir algı olduğunu görüyorum. Böyle bir şey yok. Eğer CHP buna karar verir de toplumsal uzlaşma gerçekleşiyorsa, o zaman siyasi meşru alanın dışında mücadele etmeyi gerektirir. Başka türlü bir mücadele alanına gidiyorsunuz anlamına gelir ki, sonu pek hayırlı olmayabilir de. Eğer CHP grubu istifa ederse yapılacak AKP’nin de belki de ekmeğine yağ sürmekten başka bir şey neden olmayacaktır. Çünkü orada nispi seçimlere gidecektir, o zaman biz istifa etmişsek nispi seçimler konusunda da katılmama kararı alman lazım. O zaman CHP’siz bir parlamento oluşacak. Bunları teknik olarak anlatıyorum. Bunların teknik anlamda tartışılması ve beklentilere cevap vermeyen bir CHP olmadığını anlatmamız gerekiyor. Hukuk dahilinde bütün mücadelemizi vereceğiz. Onun dışında başka konuda ısrar edenlere de gerekli bütün cevabı verecek yüreğimiz, aklımız var."