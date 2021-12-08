CHP'den TÜİK'e ''resmi belgede sahtecilik'''ten suç duyurusu

CHP Milletvekili ve Hukukçu Ali Haydar Hakverdi, son dönemde enflasyon verileri tartışma yaratan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Sait Erdal ve diğer yetkililer hakkında CHP olarak suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

TELE1’de Fatih Ertürk’ün sunduğu Habere Doğru programına konuk olan CHP Milletvekili ve Hukukçu Ali Haydar Hakverdi, “Resmi belgede sahtecilik suçu işlemişlerdir. Verileri topluyor, bu veriler üzerinden de bir rakam açıklıyor. Fikri ya da içerik sahteciliğini açıklıyor. Resmi bir belgeyi sahte olarak düzenleyen, başkalarını aldatacak şekilde değiştiren ve gerçeğe aykırı olarak belge gösteren yetkili cezalandırılır diyoruz. Burada gerçek rakamlarla oynayıp sahte evrak üretmekten yargılanmaları gerekiyor bu memurların” dedi.

Hakverdi, CHP adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusunda, Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı enflasyon oranlarının gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemizde yurttaşlarımızın hissettiği yıllık enflasyon oranı (TÜFE) yüzde 50’nin üzerinde iken; TÜİK tarafından kasım ayı verilerine göre yıllık enflasyon oranı yüzde 21,31 olarak açıklanmıştır. Bünyesinde, ekonomi alanında uzmanlaşmış akademisyenler bulunduran Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise, kasım ayı verilerine göre yıllık enflasyon oranını yüzde 58,65 olarak açıklamıştır. Yine 2021 yılının Ekim ayı verilerine göre, yıllık enflasyon oranı TÜİK tarafından yüzde 19,89 olarak açıklanırken; Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), ekim ayı verileri ışığında yıllık enflasyon oranını yüzde 49,87 olarak açıklamıştır. TÜİK kamu gücü ve kamu kaynaklarını kullanarak elde ettiği verileri, gerçeğe aykırı olarak işlemektedir. Bağımsız ve tarafsız, alanında uzman ekonomist bilirkişilerce hesaplanacak olan gerçek enflasyon oranları, TÜİK yetkilileri tarafından resmi belgede sahtecilik suçunun işlendiğini şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya koyacaktır. Savcılığınız tarafından bahsi geçen suç şüphesi üzerine soruşturma başlatılması ve gerçek enflasyon oranlarının, alanında uzman bilirkişilerce hesaplatılması talebimizdir. Türkiye İstatistik Kurumunun verileri, sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli olan belge niteliğindedir. Bu yönüyle işlenen suç TCK 204/3 gereğince cezalandırılmalıdır. ”

Hakverdi, bağımsız ve tarafsız, alanında uzman bilirkişilerden gerçek enflasyon oranlarına ilişkin bir bilirkişi raporu aldırılmasını talep etti.