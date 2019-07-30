CHP'den ültimatom: ''Akrabalar derhâl istifa edecek!''

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, CHP'nin belediye başkanlarına "Akrabalar derhâl istifa edecek" şeklinde ultimatom verdiğini söyledi. Sarıkaya'da CHP'deki kaygının da "Bunun başka yerlere de nüksetmesi" olduğunu iddia etti.

Sarıkaya'nın "Akrabalar derhal istifa edecek" başlığıyla yayımlanan yazısında CHP'nin aldığı önlemleri şöyle açıkladı:

İlk olarak Seyit Torun başkanlığındaki bir heyet Anadolu’yu gezerek belediyelerle konuyu masaya yatıracak, varsa yakın akraba bunların hepsinin görevlerinden alınması konusunda belediye başkanları doğrudan uyarılacak.

Bu amaçla Genel Merkez bünyesinde de İzleme Koordinasyon Merkezi adı altında bir birim kurulacak; amacı belediyelerle ilgili her konunun gözlenmesi.

İkinci ayağını ise Grup Başkanvekili Özgür Özel’in de dile getirdiği, “belediyelerdeki nepotizmi engelleyecek, hısım, akraba atamalarının önüne geçecek” yasal düzenleme...