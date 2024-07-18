CHP'den yasayı reddetti: ''Hiçbir belediyemiz uygulamayacak''

AK Parti tarafından TBMM'ye sunulan ve sokak hayvanları için ötanazi öngören sokak hayvanları yasa teklifi için CHP'den "Akılları sıra elimizi kana bulayacaklarını zannediyorlar. Avuçlarını yalarlar, bizi kendileriyle karıştırmasınlar. Hiçbir belediyemiz uygulamayacak" açıklaması geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, parti genel merkezinde Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında devam eden Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin açıklama yaptı.

Yücel, İzmir'in Konak ilçesinde, sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay ile pazartesi günü Çeşme'de çıkan yangında hayatını kaybeden, Mesut Coşkunöz, Hilmi Coşkunöz ve Mine Elmas'a Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diledi.

Yücel, 15 Temmuz darbe girişiminde devletin silahlarının vatandaşa doğrultulduğunu ancak girişimin, milletin, TSK'nın, emniyet teşkilatının Atatürkçü ve vatansever mensupları ile siyasilerin kararlı duruşu sayesinde başarıya ulaşamadığını anlattı.

“BAZI MESLEKLER VAR, KAFANIZA GÖRE HAREKET EDEMEZSİNİZ”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öptüğü gerekçesiyle Özel Harekat Daire Başkanı Süleyman Karadeniz'i eleştiren Yücel, "Bazı meslekler vardır ki, kafanıza göre hareket edemezsiniz. O üniforma bize, bu vatan için can vermiş evlatlarımızı hatırlatıyor. Bu şekilde görmek istemezdik. Büyük bir talihsizlikti. Herkesin siyasi görüşü olabilir, herkes bir siyasi partiye, lidere sempati duyabilir, gönül verebilir, bunu anlarız, bu hiçbirimizi ilgilendirmez ama devletin silahlı gücünü temsil eden, devletin üniformasını giyen bir kişi, bir siyasi parti liderinin elini öpüyorsa, bu durum en basitinden, onun bu makamın ağırlığını, önemini, ciddiyetini kavrayamadığı gösterir." değerlendirmesini yaptı.

CHP EĞİTİM MARATONU BAŞLATIYOR

Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nun, öğretmenlik ünvanını gasbettiğini ve mesleği itibarsızlaştırdığını belirten Yücel, Meclis gündeminde bulunan teklife sonuna kadar direneceklerini söyledi.

Yarın Genel Başkanları Özgür Özel'in katılımıyla "Eğitim Maratonu" başlatacaklarını anımsatan Yücel, okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim, mesleki eğitim, laik ve bilimsel eğitim, nitelikli ve kamusal eğitim, müfredat, atanmayan öğretmenler ve Öğretmenlik Mesleği Kanunu gibi konularda partilerinin eğitim alanındaki tutumunu belirleyeceklerini anlattı.

“AİLE BİRLİĞİNE NASIL BİR ZARARI OLABİLİR?”

Deniz Yücel, 9. Yargı Paketindeki soyadı düzenlemesini eleştirerek, "Kadının evlenmeden önceki soyadını kullanmasının, aile birliğine nasıl bir zararı olabilir? Buna makul, mantıklı bir cevap verilebilir mi? Elbette hayır! Kadını birey olarak görmeyen, evlenmeden önceki soyadını kullanmasını bile kısıtlayan bu anlayışın getirdiği düzenlemelerle yargıda reform yapıldığına inanacağız öyle mi?" dedi.

“SAĞLIKLI HAYVANLARA ÖTENAZİNİN YOLU AÇILDI”

Sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifiyle belediyelere, kuduz, bulaşıcı hastalık veya tedavi edilemez hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olan hayvanlara ötenazi yapma, yani bu hayvanları öldürme yetkisi verildiğini kaydeden Yücel, sahipsiz hayvan popülasyonunun kamu güvenliği açısından tehdit oluşturması halinde sağlıklı hayvanlara da ötanazi yapılmasının yolunun açıldığını söyledi.

“CHP’Lİ HİÇBİR BELEDİYE KABUL ETMEYECEK”

Sokak hayvanlarının yaşam hakkının tıpkı kendilerininki gibi kutsal ve dokunulmaz olduğunu belirten Yücel, şunları kaydetti:

"Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik 'ötanazi' uygulamasını CHP'li hiçbir belediye kabul etmeyecek ve uygulamayacaktır. Sokak hayvanlarının yaşam hakkını sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz. Öte yandan 'ötanazi' uygulamasını yerel yönetimlerin üzerine yıkma çabalarından da anlıyoruz ki, CHP'li belediyelerin çokluğunu fırsata çevirmeyi planlıyorlar. Akılları sıra elimizi kana bulayacaklarını zannediyorlar. Avuçlarını yalarlar, bizi kendileriyle karıştırmasınlar. CHP olarak, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in de belirttiği gibi, bu yasa ile ilgili olarak 'Kırmızı alarmdayız.' Kısırlaştırma, aşılatma ve yerinde yaşatma konusunda atılacak tüm adımları destekliyoruz. 'Kısırlaştır, aşılat, yerinde yaşat' diyoruz ve sokakta yaşayan hayvanları esarete ve ölüme mahkum etmek için hazırlanan yasa teklifine karşı oyumuzun 'Hayır' olacağını tüm kamuoyuyla paylaşıyoruz."

EMEKLİYE ZAM TEPKİSİ: İNSAFSIZLIK

En düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya çıkarılmasını eleştiren Yücel, "Emeklilere reva görülen bu 2 bin 500 liralık zam en hafif tabiriyle insafsızlıktır, vicdansızlıktır. Emeklilere reva gördükleri 2 bin 500 lira zamla, onlara adeta 'Siz yaşamayın' diyorlar." ifadelerini kullandı.

AA