CHP'den yeni ''128 milyar dolar'' hamlesi

CHP, Merkez Bankası’nın döviz rezervlerinde eriyen para için CHP'nin hükümete yönelttiği “128 milyar dolar nerede” sorusunu unutturmamak için Türkiye’nin 128 noktasını ziyaret edecek.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, pandemi yasaklarının ortadan kalktığı ilk günde Beşiktaş'ta vatandaşla bir araya geldi.

Vatandaşın ekonomik olarak büyük zorluklar yaşadığını, en çok itirazın da iktidarın en fazla oy aldığı yerlerden geldiğini söyleyen Tekin, devletin kasasından kaybolan 128 milyar doların nerede olduğunu sormaya da devam ettiklerini belirtti. Bunun için 128 noktayı ziyaret edeceğini dile getiren Tekin, bu gezisini de Beşiktaş'tan başlattığını vurguladı.

Siyasetin “tıkalı damarlarını açmaya” geldiklerini belirten Tekin, şöyle konuştu:

"En çok iktidar partisinin oy aldığı yerlerde vatandaşın isyanları var. Milletvekiline ulaşamıyorsunuz, bakana ulaşmak zaten mümkün değil. Nasıl olacak şimdi? Oy verdiği siyasileri görmek istiyor, derdini anlatmak istiyor. Gidişatla ilgili bir sıkıntı varsa, bu sıkıntıya isyan etmek vatandaşın hakkı. Ne yazık ki kimseye ulaşılamıyor. Ulaşılamayan bir siyasetin damarlarını açmak için yoldayız."

"128 NOKTADA YETER"

Vatandaşın "Artık yeter" demesi üzerine Tekin, şöyle konuştu:

"Uzun süredir sokaktayım, vatandaşın tek talebi 'Yeter' bunun karşılığı bir an önce erken seçimdir. ‘Yeter’ demenin başka bir izahı yok. Evet ‘yeter’, halkın otobüsüne bir slogan daha ekleyeceğiz. ‘128 noktada yeter’.

Bugünkü gezinin temel iki maddesi var. Bir tanesi, 'Yeter'; ikincisi 'Gitsinler'. ‘Yeter’ ve 'Gitsinler’in Türkçeleştirilmişi bir an önce milletin önüne sandığın gelip, milletin kendi iradesiyle bu zamdan, zulümden, yoksulluktan, sefaletten kurtaracak bir kadroyu iktidara getirmek istiyor.

Çok büyük bir işsizlik var, çok büyük yoksulluk var. Vatandaş, 'Evime gıda alamıyorum' diyor. Böyle bir oramda böyle bir durumda insanların en temel ihtiyacı olan elektriğini, suyunu, doğalgaz zaten çok lüks olduğu için onu söylemek istemiyorum, bunları ödeyebilecek durumda değilse, özellikle de iktidar partisinin en çok oy aldığı. Kalesi olarak tanımladığı yerlere gittim. Önce Kasımpaşa'ya gittim. Oradaki Halk Ekmek büfelerine gidip sorduğunuzda, Kasımpaşa'daki sefaletin ne durumda olduğunu görecekseniz.”

"BAŞKANLIK SİSTEMİNİN DEĞİŞMESİ LAZIM"

Bir öğrenci ise Gürsel Tekin'e; "Yurt dışına çıkmak, Erasmus, yüksek lisans yapmak istiyoruz ama döviz kurlarına bakınca hayallerimiz suya düşüyor. Ekonomik açıdan sıkıntılıyız, pandeminin etkisi var evet ama pandemiden önce de dolar 6,5’lardaydı. Ülkenin ekonomisinde sıkıtı var, bu sıkıntıları gidermemiz lazım. Sistemin değişmesi lazım, başkanlık sisteminin değişmesi lazım" dedi.

(ANKA)