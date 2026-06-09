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CHP'li 72 il başkanından ortak kurultay çağrısı! Tarih verdiler

CHP'li 72 il başkanından ortak kurultay çağrısı! Tarih verdiler
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CHP'de 72 il başkanı, TBMM'de ortak bir açıklama yaparak kurultayın 25 Temmuz 2026'dan önce yapılması çağrısında bulundu.

Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) sular durulmuyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bir araya gelen 72 il başkanı, partinin dışarıdan gelen siyasi müdahalelerle felç edilmeye çalışıldığını belirterek, "Partimizin kurultayının yapılacağı tarih 25 Temmuz 2026'dan önce olmalıdır ve bir an önce ilan edilmelidir" açıklamasını yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ve beraberindeki 72 il başkanı, TBMM'de ortak açıklama yaptı. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Bugün demokrasimize ve sandığımıza sahip çıktığımız kritik günde; grup genel kurul toplantımızı onurlandıran, 2 milyon üyemiz ve örgütlerimiz adına 72 il başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"Önce Kurultay Sonra İktidar"

Ardından 72 il başkanının ortak açıklamasını CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu okudu. Tanburoğlu, "Türkiye'nin kaybedecek vakti yok, önce kurultay, sonra iktidar. Atamızın emaneti Cumhuriyetimizin kurucusu partimiz, AKP iktidarının siyasi çıkarları uğruna, demokrasi tarihimizde hiç görülmemiş şekilde felç edilmeye çalışılıyor. Partimiz; atlattığı büyük badirelerde, bu gibi dönemlerde ne yapacağını kurumsal hafızasına kazımıştır. CHP kurulduğu günden yana kongreler, kurultaylar partisidir. İktidar tarafından kurgulanmış gerilimin mahkeme salonlarından sokaklara taşmasını engellemenin yolu, meşru rekabet arenası olan kurultayımızın toplanmasıdır. Tarihimiz boyunca olduğu gibi tüm oyunları bozmak için kendi öz gücümüze, üyelerimizin ve delegelerimizin iradesine dönmek zorundayız. Çünkü mesele partimizin iç meselesi değildir. Partimizde bir ikilik, çekişme ve kavga yoktur. Mesele memleketimizdir, milletimizin iradesidir. Partimizin kurultayının yapılacağı tarih, 25 Temmuz 2026'dan önce olmalıdır ve bir an önce ilan edilmelidir. 'Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir' şiarımızla açık biçimde ilan ediyoruz. CHP'de egemenlik kayıtsız, şartsız örgütündür. Seçilmiş genel başkanımız Özgür Özel, Cumhurbaşkanı adayımız ise milletimizin oylarıyla seçilen Ekrem İmamoğlu'dur. Üyelerimizin, seçmenlerimizin ve ceberrut iktidara karşı birleşen halkımızın partimizden beklentisi iktidar yürüyüşüne devam etmesidir. 81 ilde örgütlerimiz kurultaya da iktidara hazırdır. 2 milyon üyemizin iradesi, CHP'yi bu cendereden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü tüm gücüyle sürdürecek kudrete sahiptir. En son sözümüz ise 'halkın dediği olur" diye konuştu. 

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DHA

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Etiketler CHP kurultay il başkanı
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