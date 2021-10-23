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CHP'li Ağbaba'dan Erdoğan'a ''dolar'' göndermesi

CHP'li Ağbaba'dan Erdoğan'a ''dolar'' göndermesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türk Lirası'ndaki değer kaybı devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önce Twitter'da paylaştığı ''Para, tıpkı bayrak gibi tıpkı milli marş gibi bir ülkenin gücünü itibarını bağımsızlığını simgeler. Paranın itibarı milletin itibarıdır'' sözlerine gönderme yaptı.

Merkez Bankası'nın faiz kararı ve Mali Eylem Görev Gücü tarafından Türkiye'nin gri listeye alınması sonrası dolarda yeni bir rekor kırıldı. Bir ABD doları 10 TL'ye dayandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, dolarda tarihi rekorun kırılmasının ardından sosyal medya hesabından  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2012 yılında yaptığı, ''Para, tıpkı bayrak gibi tıpkı milli marş gibi bir ülkenin gücünü itibarını bağımsızlığını simgeler. Paranın itibarı milletin itibarıdır'' sosyal medya paylaşımını alıntılayarak  'dolar' göndermesinde bulundu.

Ağbaba, şu ifadeleri kullandı:

Etiketler veli ağbaba recep tayyip erdoğan dolar
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