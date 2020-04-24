SON DAKİKA
KORONAVİRÜSTEN CAN KAYBI 2 BİN 600'E YÜKSELDİ !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 24 Nisan 2020 22:43

CHP'li Ağbaba'ya İçişleri Bakanlığı'ndan yanıt

İçişleri Bakanlığı, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, 23 Nisan töreninde İçişleri Bakanlığı'na Atatürk'ün resminin asılmadığı iddiasını yalanladı.

CHP'li Ağbaba'ya İçişleri Bakanlığı'ndan yanıt
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Milletvekili Sayın Veli Ağbaba'nın sosyal medya hesabından; 'Yer, İçişleri Bakanlığı. 100'üncü kuruluş yıldönümünde TBMM'nin tam karşısında, nispet yapar gibi Erdoğan'ın resmi var, Atatürk'ün resmi yok" ifadeleri tamamen iftira, yalan ve gerçek dışıdır. 23 Nisan'ın hemen ertesi gününde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımızın resimlerinin indirildiği sırada çekilen görüntünün paylaşılması, böyle anlamlı bir günde birlikteliğimize atılan sorumsuz bir iftiradır ve bu yakıştırma bizleri derinden üzmüştür" ifadelerine yer verildi.

İşte Veli Ağbaba'nın paylaşımı:

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
chp , erdoğan , atatürk , içişleri
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM