CHP'li Ahmet Akın'dan iktidara deprem soruları

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın; deprem felaketinde yaşanan can kaybıyla ilgili kamuoyunun aydınlatılması gerektiğine işaret ederek, “Can kaybına ilişkin veriler düzenli olarak kamuoyuna iletilmiyor. İletilen veriler ise yalnızca tek bir sayıdan ibaret. Hayatını kaybedenlerin yaş grubu, kayıp olanların sayısının ne olduğu belirsiz” diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinden 11 kenttin etkilendiğini anımsattı. Felakette 203 bin 958 binanın yıkıldığı ya da ağır hasar aldığının açıklandığına dikkat çeken CHP’li Akın, şunları ifade etti:

“Depremde yıkılan ya da hasar alan binalara ilişkin ayrıntılı verileri kamuoyu ile paylaşan iktidar, yaşadığımız can kaybıyla ilgili pek çok hususu gizliyor. Yitirdiğimiz canlara ilişkin veriler ne düzenli açıklanıyor ne de ayrıntı veriliyor. Can kaybına ilişkin açıklanan yalnızca tek bir sayı var.”

‘NE DÜZENLİ AÇIKLANDI NE DE VERİ PAYLAŞILDI’

Kamuoyunda deprem felaketi nedeniyle yaşanan can kaybına ilişkin pek çok soru işareti bulunduğunu kaydeden CHP’li Akın, şunları dile getirdi:

“Depremde can kaybına ilişkin güncel sayıyı artık neredeyse 3 gün arayla açıklamaya başladılar. Oysa binlerce insanın kayıp olduğu ve cenazelerinin bulunamadığı da bir gerçek. Dolayısıyla bu konuda kamuoyuna ayrıntılı ve düzenli bilgi verilmesi gerekiyor.”

'PANDEMİ DÖNEMİNDE DE BİLGİLERİ GİZLEMİŞLERDİ’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, deprem felaketinin ardından kayıp olan kişi sayısının da kaç kişi olduğunun da bilinmediğine dikkat çekti. CHP’li Akın, şunları söyledi:

“İktidar Covid-19 pandemisi döneminde can kayıplarıyla ilgili kamuoyunu yanıltıcı bilgi vermişti. İktidarın bu konuda sabıkası var. Şimdi yaşadığımız deprem felaketin ardından can kaybına ilişkin verilerin düzenli paylaşılmaması da akıllara iktidarın yine gerçek can kaybını gizlemek istediği şüphesini getiriyor. AK Parti iktidarını bu konuda kamuoyuna tüm verileri açıklamaya davet ediyoruz.”

MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINDI

CHP’li Akın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği önergede şu deprem felaketinde yaşanan can kaybıyla ilgili bütün verilerin açıklanmasını talep etti. CHP’li Akın, şu soruları yöneltti:

“Deprem felaketinde hayatını kaybedenler yaş grubuna göre tespit edilmiş midir? Deprem felaketinde 18 yaşından küçük kaç çocuğumuz hayatını kaybetmiştir? Deprem felaketinde hayatını kaybedenlerden kaçı enkaz altından cansız çıkarılmıştır? Kaçı enkaz altından çıkarıldıktan sonra hayatını kaybetmiştir? Deprem felaketinde hayatını kaybedenler arasında kimliği tespit edilmemiş kaç cenaze vardır? Bu cenazelerin kaçı çocuktur? Deprem felaketinde hayatını kaybeden ve kimliği tespit edilemeyen cenazeler açıklanan can kaybı sayısına dahil edilmiş midir? Deprem felaketinin ardından kayıp kişi sayısı kaçtır? Cenazesine ulaşılamayan ve bulunamayan insanlarımızdan kaçı çocuktur? 11 ilimizi etkileyen deprem felaketinde hayatını kaybedenlerin illerimize göre dağılımı nedir? Deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin ölüm nedenlerine göre dağılımı nedir?”