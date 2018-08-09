CHP'li Akın: Memura ''müjde'' diye duyurdular, sonunu getirmediler

CHP’li Ahmet Akın, “30 ayı aşkın süredir yasal hakları olduğu halde ilgili bakanlık yönetmelik hazırlayıp yayımlamadığı için memurlarımız haklarını kullanamıyor. ‘Memura müjde’ diye duyurdular, müjdenin sonunu getirmediler” dedi.

CHP Milletvekili Akın, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, 10 Şubat 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren torba kanun ileDevlet Memurları Kanununda değişiklik yapıldığını, bu değişiklikle çocuğu olan memur anne ve babalara yarı zamanlı çalışma hakkı verildiğini hatırlattı.

“Dönemin AKP hükümeti kamuoyuna ‘müjde’ olarak duyurduğu Kanunun bu maddesi ile ilgili aradan 30 ay geçmesine karşın hiçbir şey yapmadı” diyen Ahmet Akın, Bakan Zümrüt’e “Memurlar daha ne kadar yasal olan bu haklarından mahrum kalacaklar?” diye sordu.

Milletvekili Akın, Bakan Zümrüt tarafından yanıtlanmak üzere şu iki soruyu da sordu:

“Kaç memur ailesini mağdur ettiniz? Çok sayıda memur anne ve babanın mağduriyetlerini gidermek için ne zaman gereğini yapacaksınız?”

Akın'ın Meclis'e sunduğu soru önergesinin tam metni şöyle:

"29 Ocak 2016 tarihinde kabul edilen yasa 10 Şubat 2016 tarihinde de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 10’uncu maddesi ile eklenen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa “Ek Madde 43” eklenmiş, bu madde ile çocuğu olan memur anne ve babalara yarı zamanlı çalışma hakkı verilmişti.

“Doğum sonrası yarım zamanlı çalışma” başlıklı maddeye göre, doğum yapan memur anneler ya da eşi doğum yapan memur babalar, doğum sonrası izinlerin bitiminden itibaren çocukları mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi izleyen ay başına kadar olan dönemde haftalık çalışma saatlerinin normal çalışma süresinin yarısı olarak düzenlenmesini talep edebilirler. Bu haktan ya anne ya da baba yararlanabilir. Anne ya da baba, çocuğu ilköğretime başladıktan sonra da normal zamanlı çalışmaya dönebilir. Haktan yararlanan memura bu sürede mali hakları ile sosyal yardımların da yarısı verilebilir. Derece yükselmesi ile kademe ilerlemesi için de bu şekilde çalışılan dönemdeki hizmet süreleri “yarım” olarak dikkate alınabilir.

Dönemin AKP Hükümeti kamuoyuna “Müjde” olarak duyurduğu Kanunun bu maddesi ile ilgili aradan 30 ay geçmesine karşın hiçbir şey yapmadı. Buna göre;

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak 1 aydır görevde bulunduğunuz halde 30 ay önce çıkarılması gereken ilgili yönetmeliği çıkarmadığınız için memurlar daha ne kadar yasal olan bu haklarından mahrum kalacaklar?

Kaç memur ailesini mağdur ettiniz?

Çok sayıda memur anne ve babanın mağduriyetlerini gidermek için ne zaman gereğini yapacaksınız?"