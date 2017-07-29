Alkışlar sosyal medyanın ''işsizleri'' için ! İşte dahiyane çözümler...
Alkışlar sosyal medyanın ''işsizleri'' için ! İşte dahiyane çözümler...
İşte hayatımızı etkileyen doğru bildiğimiz yanlışlar
İşte hayatımızı etkileyen doğru bildiğimiz yanlışlar
İşte Türkiye'de satılan en az yakan otomobiller
İşte Türkiye'de satılan en az yakan otomobiller
3 ile müjde ! Bakan yeni hızlı tren hattını açıkladı
3 ile müjde ! Bakan yeni hızlı tren hattını açıkladı
Türk güzel Tuğba Ercan Miami plajını karıştırdı
Türk güzel Tuğba Ercan Miami plajını karıştırdı
TOKİ'den konutta %20 indirim kampanyası
TOKİ'den konutta %20 indirim kampanyası
Dikkat ! O cezaların hepsi iptal edildi !
Dikkat ! O cezaların hepsi iptal edildi !
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 29 Temmuz 2017 18:16

CHP'li Akın'dan büyükelçi atamalarına sert tepki

CHP Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Akın Merve Kavakçı’nın Kuala Lumpur büyükelçisi olarak atanması hakkında çok sert açıklamalarda bulundu.

CHP'li Akın'dan büyükelçi atamalarına sert tepki
A+ A-

Açıklaması şu şekilde;

Dışişleri her zaman gelenekleri olan, bütün atamaları liyakat esasına dayanan Türkiye’nin en prestijli kurumuydu. Ta ki AKP dönemine kadar. Kurum sınavlarında soruların çalınmasından tutun da, mülakatlardaki torpillere kadar  kadrolaşma konusundaki niyetlerini açıkça gösterdiler. Bunun ne kadar tehlike olduğuna ancak FETÖ’ye devleti teslim ettiklerinde anladılar ama bundan pek de ders çıkarmış değiller.

FETÖ dinci terör yapılanmasından sonra kandırıldık diyenler bugün hala bakanlıkları tarikatlara teslim etmekten geri durmuyorlar.

Son olarak da daha  kısa bir süre önce Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçmiş bir insanı büyükelçi olarak atadılar. Bu insan ABD’ye bağlılığını göstermiş, uzun süre oranın vatandaşı olarak kalmıştır. Bunun yanı sıra bir tarikat liderinin önünde diz çöken bir halde poz vermiştir. Bu fotoğrafıyla kimlerin boyunduruğu altında olduğunu ve kimlere hizmet ettiği ortaya çıkmıştır.

Dışişleri gibi hem stratejik hem de ülkenin çıkarlarını temsil eden, devlet sırlarına haiz bir kurum böyle bir insana teslim edilemez. Derhal bu atama durdurulsun. Atamızın söylediği gibi ‘‘Türkiye şeyhler, dervişler memleketi olamaz.’’

büyükelçi atamaları , ahmet akın
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM