CHP'li Akın'dan büyükelçi atamalarına sert tepki

Açıklaması şu şekilde;

Dışişleri her zaman gelenekleri olan, bütün atamaları liyakat esasına dayanan Türkiye’nin en prestijli kurumuydu. Ta ki AKP dönemine kadar. Kurum sınavlarında soruların çalınmasından tutun da, mülakatlardaki torpillere kadar kadrolaşma konusundaki niyetlerini açıkça gösterdiler. Bunun ne kadar tehlike olduğuna ancak FETÖ’ye devleti teslim ettiklerinde anladılar ama bundan pek de ders çıkarmış değiller.

FETÖ dinci terör yapılanmasından sonra kandırıldık diyenler bugün hala bakanlıkları tarikatlara teslim etmekten geri durmuyorlar.

Son olarak da daha kısa bir süre önce Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçmiş bir insanı büyükelçi olarak atadılar. Bu insan ABD’ye bağlılığını göstermiş, uzun süre oranın vatandaşı olarak kalmıştır. Bunun yanı sıra bir tarikat liderinin önünde diz çöken bir halde poz vermiştir. Bu fotoğrafıyla kimlerin boyunduruğu altında olduğunu ve kimlere hizmet ettiği ortaya çıkmıştır.

Dışişleri gibi hem stratejik hem de ülkenin çıkarlarını temsil eden, devlet sırlarına haiz bir kurum böyle bir insana teslim edilemez. Derhal bu atama durdurulsun. Atamızın söylediği gibi ‘‘Türkiye şeyhler, dervişler memleketi olamaz.’’