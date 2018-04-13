CHP’li Akın’dan Şehitler Günü mesajı

İşte Akın’ın açıklamaları:

Şehitlerimiz, ülkemiz için canlarını gözlerini dahi kırpmadan feda eden isimsiz kahramanlardır. Bu toprakları bizlere vatan yapan şehitlerimiz şarkıyla, türküyle, siyasi gösterilerle değil, minnetle anılmalıdır.

Geldiğimiz noktada bugün şehitlerimiz üzerinden siyaset yapılmakta, aziz şehitlerimiz bir siyasi partinin mitinglerinin ana konusu olmaktadır. Şehitlerimiz hiçbir siyasi partinin siyasi imgesi değildir, şehitlerimiz ülkemizin ortak değeridir. Şehitlerimizin ruhu bu durumdan muazzep olmaktadır.

Şehitler arasında ayrımcılık yapılmamalı, şehitler şehit oldukları yere ve duruma göre sınıflandırmamalıdır. Şehitlerimizin her biri, bu ülkenin bekası için canlarını feda etmişlerdir. Bayrağımız için sınırlarımızın dahilinde veya haricinde, can veren şehitlerimiz başımızın üstündedir.

Bugün, üzerinde huzur ve güvenle yaşadığımız ülkemiz için canlarını feda eden şehitlerimizin aziz hatıralarında Şehitler Haftası’nda minnetle anıyorum.