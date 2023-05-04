CHP'li Ali Mahir Başarır'dan sert sözler: Sen kimin parasını kimden gizliyorsun?

CHP Mersin milletvekili Ali Mahir Başarır, Trabzon Havalimanı İlave Pist Yapımı İhalesi iddialarını gündeme taşıdı.

CHP Mersin milletvekili Ali Mahir Başarır, Trabzon Havalimanı İlave Pist Yapımı İhalesi iddialarını gündeme taşıdı. Başarır, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'na, "Sen kimin parasını kimden gizliyorsun sayın Karaismailoğlu" diye sordu.

“85 MİLYONUN PARASI, BABANIZIN PARASI DEĞİL”

Seçime 10 gün kala böyle ihalelerin 21/b ile yapılmasının sorunlu olduğunu dile getiren CHP’li Başarır, “Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu seçim döneminde Trabzon Havalimanı’nın ek pisti için ihale yapacakmışsın. Hem de 21/b ile seçim öncesi adrese teslim ihale yapacak. Sayın bakan senin acelen ne? Neden açık ihale yapmıyorsun? Bu ihalenin yaklaşık maliyeti 3 milyar. Bu ihaleyi de 21/b ile uçağına bindiğin müteahhitlere mi vereceksin? Hiç utanmıyorsunuz. Bu ülkenin, 85 milyonun parası babanızın parası değil. Açık, herkesin girebileceği ihalelerde en uygun teklifi veren şirketlere neden vermiyorsun? Bu ihaleyi kime veriyorsun çık açıkla. Bir firmanın uçağıyla seçim propagandası yapıyorsun ve kirli ihaleleri dağıtmaya devam ediyorsun.” dedi.

"SEN KİMİN PARASINI KİMDEN GİZLİYORSUN SAYIN KARAİSMAİLOĞLU?"

Kız kulesi zemin yapımı ihalesini de hatırlatan CHP’li Başarır, “Sayın bakan, sana bu konularla ilgili sorular sordum ama cevaplayamadın. Kız Kulesi Zemin İyileştirme İhalesini yapabilmek için ÇED gerekli değildir belgesi gerekmekteydi. Ancak sen bu belge olmadan ihaleyi yaptın. Yine o günde sormuştuk. Sözleşmeyi imzaladığın tarihten 10 gün sonra nasıl hakediş yapabiliyorsun? Demek ki bu ihaleyi sen zaten ihale yapmadan 2 ay önce vermişsin. Her şey apaçık ortada. Sen bu ihaleyi neden EKAP’ta yayınlamadın? Sen kimin parasını kimden gizliyorsun Sayın Karaismailoğlu?” sözlerini dile getirdi.