Çanakkale Boğazı'ndaki yangın herkesi korkuttu
Çanakkale Boğazı'ndaki yangın herkesi korkuttu
Eğitime kar molası ! İşte yarın okulların tatil edildiği il ve ilçeler
Eğitime kar molası ! İşte yarın okulların tatil edildiği il ve ilçeler
Heyecanlandıran keşif ! Dünyanın iki katı...
Heyecanlandıran keşif ! Dünyanın iki katı...
Benzin ve motorine okkalı zam geldi ! Pompaya da yansıyacak
Benzin ve motorine okkalı zam geldi ! Pompaya da yansıyacak
Kredi kartı borcu yapılandırmada faiz oranları belli oldu
Kredi kartı borcu yapılandırmada faiz oranları belli oldu
Sürücüler dikkat ! Bunu yapmayan yandı...
Sürücüler dikkat ! Bunu yapmayan yandı...
Uykuculara müjde ! 6 saatten fazla uyuyanlara para ödenecek
Uykuculara müjde ! 6 saatten fazla uyuyanlara para ödenecek
Ömer Çelik AK Parti için kritik tarihi açıkladı !
Ömer Çelik AK Parti için kritik tarihi açıkladı !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 08 Ocak 2019 22:59

CHP'li Altay: ''Allah Erdoğan'a kolaylık versin''

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu.

CHP'li Altay: ''Allah Erdoğan'a kolaylık versin''
A+ A-

Haberin Foto Galerisi

Erdoğan'ın korumaları ile HDP'liler arasında kavga çıktı Erdoğan'ın korumaları ile HDP'liler arasında kavga çıktı

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, bugün KRT televizyonunda Savaş Kerimoğlu’nun sunduğu Siyaset Gündemi programında çarpıcı sözler söyledi.

Engin Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın grup toplantısı nedeniyle Meclis’e, binlerce koruma ve uzun namlulu silahları bulunan özel harekat polisleriyle birlikte geldiğini anlattı.

Altay ellerinde uzun namlulu silahlar olan korumaların Meclis binasının içerisine girmesine ise tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “korktuğunu” iddia eden Altay, “Allah Tayyip Erdoğan’a kolaylık versin. Yani Meclis’e böyle giren bir insanın içerisinde bulunduğu korku sadece FETÖ’den kaynaklı olamaz. Bu kadar eziyet eden bir insan her şeyden korkar” ifadelerini kullandı.

chp , engin altay , erdoğan , koruma
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM