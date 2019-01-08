CHP'li Altay: ''Allah Erdoğan'a kolaylık versin''

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, bugün KRT televizyonunda Savaş Kerimoğlu’nun sunduğu Siyaset Gündemi programında çarpıcı sözler söyledi.

Engin Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın grup toplantısı nedeniyle Meclis’e, binlerce koruma ve uzun namlulu silahları bulunan özel harekat polisleriyle birlikte geldiğini anlattı.

Altay ellerinde uzun namlulu silahlar olan korumaların Meclis binasının içerisine girmesine ise tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “korktuğunu” iddia eden Altay, “Allah Tayyip Erdoğan’a kolaylık versin. Yani Meclis’e böyle giren bir insanın içerisinde bulunduğu korku sadece FETÖ’den kaynaklı olamaz. Bu kadar eziyet eden bir insan her şeyden korkar” ifadelerini kullandı.