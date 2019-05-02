CHP'li Altay'dan çok sert YSK açıklaması: ''Yüzünüze tükürürler!''

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İstanbul seçimlerine ilişkin başlatılan 32 ayrı soruşturma hakkında konuştu. Şüpheyle YSK'ya başvurulur mu? diyen Altay "Bu tam anlamıyla bir kepazeliktir" dedi. YSK üyelerine seslenen Altay "Yarın çoçuklarınızın yüzüne tükürürler. Çocuklarınızın yüzüne bakamazsınız" diye seslendi.

Altay’ın konuşmasından satır başları şöyle:

Kesin bir şeyler olmuştur’ diyerek YSK’ye başvurulmaz, hadi başvuruldu. YSK’nin o itirazın kapağını açmadan iade etmesi gerekir

YSK’nin seçim takvimi ilan edildi. Muhalefetin talebine göre bu takvim kesin. İktidar talepte bulununca durun bakalım. Böyle YSK olur mu? YSK’nın kararına destek olmak amacıyla bu soruşturmanın başladığı çok açıktır. Bu suç duyurusunu AKP mi talep etti yoksa YSK mı talep etti, başsavcılık açıklama yapmalıdır. YSK’yı hukuka uymaya davet ediyoruz.

Meclis dün 3 maymunu oynamıştır. Organize suç organize örtbas yöntemleriyle kaldırılamaz.

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