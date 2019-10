CHP'li Arık'tan AK Partilileri kızdıran çay-simit hesabı

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık’ın çay simit hesabı AK Partilileri kızdırdı.



CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık’ın çay simit hesabı AK Parti’lileri kızdırdı. AK Parti’nin çay simit hesabı yaparak iktidara geldiğini belirten Arık, bir ayda beş kişilik bir ailelinin üç öğün çay simit masrafının asgari ücretten fazla olduğunu ifade etti. Arık, “Ben, şimdi, azim milletime sesleniyorum: Ey aziz milletim, çay-simit hesabıyla iktidara gelip senin elinden çayını da alıp sana kuru simidi layık görenlerin peşinden daha ne kadar koşacaksınız?” diye konuştu.

Ekonomik Krizin araştırılması için verilen önerge üzerine CHP Grubu adına konuşan CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık’ın çay simit hesabı AK Parti’lileri kızdırdı. Konuşmasının başında Barış Pınarı Harekatı’na değinen Arık, “Öncelikle, geçmişi şanla, şerefle dolu Mehmetçik'imize bu çıktıkları yolda başarılar diliyorum; umarım ki tırnaklarına taş değmeden sevdiklerine, ülkemize kavuşurlar” dedi.

AK Parti’nin çay simit hesabı yaparak iktidar olduğunu belirten Arık, “Türkiye'yi on sekiz yıldır yöneten Adalet ve Kalkınma Partisi nasıl iktidar oldu, hep birlikte hatırlayalım. Hatırlayınız, Bursa'da Genel Başkanları çay-simit hesabı yapmıştı, 5 kişilik bir ailenin çay ve simit parasını hesaplayıp ‘Değerli kardeşlerim, bu zalim yönetim bu aziz millete 1 bardak çay ile 1 simidi bile layık görmüyor. Bunların peşinden nasıl gideceksiniz?’ diyerek iktidar olmuştu.

Sayın milletvekilleri, geliniz, çay-simit hesabını şimdi de beraber yapalım. Bursa Milletvekilimiz Sayın Erkan Aydın burada. Erkan Bey, Bursa'da çay-simit ne kadar?” diye sordu? Bursa Milletvekili Erkan Aydın’ın, “5 liraya yiyemiyoruz” yanıtına AK Parti’li milletvekillerinin tepki gösterirken konuşmasını sürdüren Arık, 5 kişilik bir ailenin bir aylık çay simit masrafının asgari ücretin de üstünde 2250 lira olduğunu belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ben, şimdi, azim milletime sesleniyorum: Ey aziz milletim, çay-simit hesabıyla iktidara gelip senin elinden çayını da alıp sana kuru simidi layık görenlerin peşinden daha ne kadar koşacaksınız?”

ÜLKEDE DEMOKRASİ VARDI ÖZGÜRLÜKLER VARDI

Gazete ve televizyonların baskı altında ekonomik sorunları haberleştiremediğini belirten Arık, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “2001 ekonomik krizinin yaşandığı günlerde bir esnaf, dönemin Başbakanı merhum Bülent Ecevit'in önüne bir yazarkasa fırlatmıştı. Bu yazarkasa sizin iktidarınızın önünü açtı çünkü o günlerde ülkede demokrasi vardı, adalet vardı, özgürlükler vardı, gazeteciler haber yapabiliyorlardı çünkü o gün, devlet parti devleti hâline gelmemişti. Bugün, Kayseri'de bir vatandaş 2 bin liralık borcu için kendini yakıyor, haber olmuyor, 1 vatandaşımız Meclisin önünde kendini ateşe veriyor ama televizyonlar, gazeteler yazmıyor. Niye? Çünkü çocuğuna okul pantolonu alamayan babanın haberini yapan gazeteciyi hapse attırıyorlar, onun için.

Sayın milletvekilleri, şirketler bir bir konkordato ilan ediyor. Kayseri'de 18 büyük firma konkordato ilan etmiş. Ekonomik kriz nedeniyle aileler dağılıyor, insanlar canına kıyıyor. Sosyete damat çıkıyor ‘Burası çok önemli’ diyerek masallar anlatıyor. Yandaş medya da bunları müjdeli haberler olarak veriyor. Sosyete damada göre sorun yok, yatlarda, katlarda gününü gün ediyor ama halkın gerçeği sosyete damadın gerçeğinden çok farklı. Bakınız, bu 81 yaşındaki Gazel Nine. Gazel Nine, su borcu nedeniyle gözaltına alınıyor. Yine, işte, bu da, çocuğuna çöpten ekmek toplayan ananın görüntüsü. İşte, bu da, ‘Hastalık değil, parasızlık öldürdü.’ diye çıkan Dilara kızımızın haberi. İşte, sizin gerçeğiniz de bu, (Mehmet Cengiz’in fotoğrafını göstererek) siz bunların servetine servet katmak için varsınız. Sizin gerçeğiniz halktan kopmuş, halktan kopuk olan da sizlersiniz. Hani hadsiz Trump efendi diyor ya, Türkiye ekonomisini batırmakla tehdit ediyor ya, inanın, Trump'a hiç gerek yok, sosyete damadın varlığı zaten Türkiye ekonomisini batırıyor O, ne zaman ‘Burası çok önemli.’ diye konuşmaya başlasa her şey çok daha kötüye gidiyor, zam bombardımanlarına tutuluyor.İşte, son bir yılda doğal gaza yapılan yüzde 53,8'lik zam, elektriğe yaklaşık yüzde 100'lük zam, gıda fiyatlarına yüzde 54'lük zam yapıldı ama hâlâ ‘Enflasyon tek haneli.’ diyerek aklımızda dalga geçiyorsunuz”