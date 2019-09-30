CHP'li Bakan: ''Bunun sebebini kamuoyuna açıklayın''

Foça Gencelli Körfezi açıklarında rastlanan ve dün sahile vuran kirliliğin temizliğine başlandı. İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Gencelli Sahili’ne ulaşan atığın temizlik işlemlerine başladı. Yetkililer tarafından yaşanan bu kirliliğin kaynağı ya da kimler tarafından körfeze bırakıldığı açıklanmazken temizlik çalışmaları özel bir firmanın tehlikeli atık depolayan vidanjörleri aracılığıyla sürdürülüyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Çevre Komisyonu Üyesi ve partisinin komisyon sözcüsü CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan konuyu TBMM gündemine taşıdı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yanıtlanması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

"KAMUOYU BİLGİLENDİRİLMEK ZORUNDADIR!"

“Her yeni güne, yeni bir çevre sorunuyla başlıyoruz” diyen CHP’li Bakan, “Aliağa-Foça sınırları içerisinde çok sayıda sanayi kuruluşu yer alıyor. Petrol rafinerisinden LNG depolama ve dağıtım tesisine, gemi söküm ve geri dönüşüm tesislerinden termik santral gibi çok sayıda tesise ev sahipliği yapıyor... Çandarlı Limanı nedeniyle bölge çok sayıda geminin kullanımına da açık. Geçtiğimiz yıl Eylül ayında yine bu bölgedeki gemi söküm ve geri dönüşüm tesislerine getirilen ‘Harrier’ isimli geminin içerisindeki yakıtı personelin bilinçli olarak denize pompaladığı saptanmıştı. Sonrasında konuyla ilgili temizleme çalışmaları başlatılmış olsa da denizimiz ve içindeki yaşam ciddi anlamda etkilendi… Geçtiğimiz Perşembe günü ise Foça Gencelli Körfezi’nderastlanılan kirlilik Pazar günü sahile vurdu. Ağır kokunun bölgede hakim olmasıyla kirliliğin temizliğine başlandı. İzmir Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, özel bir firmanın tehlikeli atık depolayan vidanjörleri ile kirliliğin temizlenmesi işlemlerini sürdürüyor. Ancak kirliliğin kaynağı ya da kimler tarafından körfeze bırakıldığı konusunda açıklama yok! Bu konuda kamuoyu bilgilendirilmek zorundadır. Bu kirliliğin kaynağı nedir? Açıklama bekliyoruz” dedi.

CHP’Lİ BAKAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI’NA SORDU:

1 – Foça’da yaşayan vatandaşlar Gencelli Körfezi açıklarındaki bu kirliliğin pis koku yaydığını ve burunda yanmaya neden olduğunu ifade etmektedir. İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ise Gencelli Sahili’ne ulaşan atığın temizliğine başlamıştır. Bakanlık tarafından bu kirliliğin kaynağı ve nasıl oluştuğuna dair hangi çalışmalar yürütülmektedir?

2 – Bakanlık tarafından yapılan çalışmalarla ilgili sonuçları kamuoyuyla ne zaman paylaşılacaktır?

3 –. Bakanlık tarafından bu kirliliğin denizdeki yaşama verebileceği zararlara yönelik bilimsel bir araştırma yapılacak mıdır?

4 – Gencelli Körfezi açıklarında tespit edilen kirliliğe ancak sahile vurduktan sonra müdahalede bulunulmuştur. Bakanlık olarak denizde meydana gelecek herhangi bir kirliliğe karşı acil müdahalede bulunulmasına yönelik bir çalışmanız var mıdır?

5 – Aliağa - Foça bölgesinde faaliyette olan sanayi kuruluşlarının atıklarını nasıl ve ne şekilde tahliye ettikleri takip edilmekte midir? Bölgedeki bu sanayi kuruluşları ne sıklıkta hangi denetimlerden geçmektedir?

6 – Son 5 yılda Aliağa - Foça bölgesindeki sanayi kuruluşlarına yönelik yapılan denetimler kapsamında kaç işletmeye hangi konularda cezai yaptırım uygulanmıştır?



