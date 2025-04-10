CHP'li Başarır'dan çok konuşulacak erken seçim çıkışı: ''Büyük felaketler bekliyor''

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, ''Eğer Türkiye de seçim olmazsa; ekonomi, adalet, dış politikada çok büyük felaketler bekliyor'' dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Başarır, gazeteci Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın gözaltına alındığını belirterek, "Dün çok zor şartlarda hepimiz mücadele ettik ve Mahir Polat'ı hasta yatağından tahliye ettik. 1 kişi tahliye oldu; ama bugün 3 kişiyi aldılar. Gazetecileri, cezaevinde olan bir şüphelinin beyanlarıyla gözaltına alıyorlar. Bu utanç vericidir. Türkiye'de ciddi ekonomik sorunlar var. Vatandaşlar yumurta, et, ekmek kuyruklarında. Eğer Türkiye'de seçim olmazsa; ekonomi, adalet, dış politikada çok büyük felaketler bekliyor. Türkiye'yi bu akla artık teslim etmeyelim" dedi.

DHA