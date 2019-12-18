CHP'li Başarır'dan tepki: ''Erdoğan ne besliyor ?''

CHP'li vekil kürsüden, Erdoğan'a "Çok merak ettim, bu Cumhurbaşkanı ne besliyor? Aslan? Timsah? Sırtlan? Ne besliyor bu adam?" diye seslendi.



CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de bütçe görüşmelerinde konuştu. TBMM Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanlığı bütçe görüşmeleri sırasında söz alan Başarır, yapılan harcamaları eleştirirken, sözü Saray'ın bir yıllık “yem masraflarına” getirdi.

Başarır, Saray'ın Sayıştay raporunda yer alan yem masrafına dikkat çekerek, Cumhurbaşkanlığı tarafından bir yılda 145 bin lira yem parası harcandığını öğrendiklerini belirtti.

Ali Mahir Başarır konu hakkında böyle konuştu;

Sarayın sayıştay raporunda yer alan 145 bin lira yem masrafı var.

Acaba Cumhurbaşkanı Saray'da; Aslan, timsah ya da sırtlan mı besliyor? Beyefendi organik besleniyor!

Yumurtası, eti, sütü özel! Yani, halkın yediklerini yemiyor bu ülkenin cumhurbaşkanı! İşte sizin itibarınız!

“SON MARİFETİ YÜZEN SARAY”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kilosu 4500 lira olan beyaz çay içtiğini söyleyen Başarır, “Sayıştayın denetiminden geçmeyen harcamalar var. Mesela nedir? Sayın Cumhurbaşkanının çatal bıçak takımına 1,5 milyon lira vermişiz, iyi kessin diye. Sayın Cumhurbaşkanının bir seferlik mutfak kullanım araçlarına 1,4 milyon vermişiz. Süs eşyalarına 3,6 milyon vermişiz. Beyefendimizin saray mobilyaları 39 milyon. Peki, son marifeti ne? Yüzen saray. Yatına da 57 milyon lira para ayrılmış.Bakın, ben plakalarınıza bakıyorum, AK; tabelanıza bakıyorum AK; isminize bakıyorum, AK. Keşke sizin şu sokakta da yüzünüz ak olabilseydi keşke.” diye konuştu.