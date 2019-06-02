CHP'li başkan, Erdoğan'ın açtığı tesisi kapattı

31 Mart seçimlerinden sonra Atakum'da Belediye Başkanı olan Cemil Deveci, belediyeye ait olan ve başkaları tarafından işletilen Banda Aceh Spor Tesisi ve Kafetaryasını mühürledi. Zabıta ekipleri tarafından süresiz olarak kapatılan tesislerin giriş kapısına mühürleme işlemi ile ilgili gerekçe ise 'Ruhsatsız' olarak kaydedildi.

ESKİ BAŞKAN RUHSATI OLDUĞUNU İLERİ SÜRDÜ

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, belediyeye ait olan tesislerin ruhsatının olduğunu söyleyen eski başkan Adem Bektaş, kapatmanın başka sebeplerden kaynaklanmış olacağına belirterek "Burayı benim belediye başkanı olduğum dönemde hizmete almıştık. Açılışını da sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, başbakan olduğu dönemde geldiği Samsun'da bizzat kendisi yapmıştı. Endonezya'da 2007 yılında yaşanan tsunami felaketinde çokça kayıpların verildiği Banda Aceh şehrinin adını bu tesise vermiştik. Bu tesisin ruhsatı vardı, ancak şuan ki belediye yönetiminin burayı başka sebeplerden dolayı ruhsatsız olduğu gerekçesi ile kapattığını düşünüyorum" dedi.

3 TANE TESİSE EL KOYDUK

Atakum Belediyesi'ne ait tesislerin kendisinden önceki AK Partili İsak Taşçı döneminde belediye yönetimi tarafından, spor kulübü adı altında birilerine verildiğini tespit ettiklerini söyleyen Başkan Cemil Deveci ise "Bu tesisler ruhsatsız değil. Belediyenin malı olan bu tesisleri biz belediyeye geri almak istiyoruz. Ancak izinsiz, sözleşmesiz bir şekilde verilen bu yerleri işleten spor kulübü ne bizi tanıyor ne belediyeyi. Bu tesisler belediyenin malı. Bu şekilde tespit ettiğimiz 3 tane tesis var. Bunlara el koyduk. İzinsiz ve sözleşmesiz verilen belediyenin bu tesislerinde para nereye gidiyor, kime gidiyor, kim harcıyor belli değil. Bunlardan biri de Çakırlar Korosu piknik alanı. Buraya da el koyduk. Çakırlar Korosunu şimdi halka açıyoruz. Bu tesislerde şuan belediyemizin görevlileri makbuz keserek çalışıyor" diye konuştu.

Atakum Belediyesi'ne ait tesislerin izinsiz ve sözleşmesiz bir şekilde şahıslara ve spor kulüplerine verilmesi ile ilgili, "Har vurup harman savurmuşlar" diyen Cemil Deveci, konuyla ilgili idari bir soruşturma başlatacaklarını da dile getirdi.