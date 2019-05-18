CHP'li başkandan AK Partili eski başkan hakkında şok iddia

Manisa Akhisar’daki 31 Mart'taki seçimi CHP'den Besim Dutlulu kazandı ve AK Parti'li Salih Hızlı'nın yönettiği belediyeyi devraldı.

Eski yönetimle ilgili “Belediyenin 70 personeli Akhisarspor için çalışıyor” iddiaları üzerine araştırma çalışmalarına başlayan Dutlulu, Akhisarspor'un ligden düşmesi ve Türkiye Kupası'nı kaybetmesinin ardından sosyal medyadan çarpıcı açıklamalar yaptı:

“Muhteşem bir belediyecilik anlayışımız var, canla başla çalışan arkadaşları işe alamadığımız için para ödemiyoruz, ne iş yaptığını bilmediğimiz onlarca kişiye her ay para ödüyoruz. Artık Akhisarsporumuz için yeni bir başlangıç ve yeni bir başkan zamanı… Kastettiğim Akhisarspor bünyesinde çalışan görevlerini bilmediğimiz ve her ay maaş ödediğimiz yaklaşık 70 kişi.“