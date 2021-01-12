CHP'li Bekaroğlu: ''Berat Albayrak yargılansın!''

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Merkez Bankası döviz rezervinin tarihinde ilk kez eksiye düşürüldüğünü belirterek, Merkez Bankası Başkanı, Kamu Bankaları yöneticileri ile eski Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak’ın yargılanmasını talep etti.

Mehmet Bekaroğlu, TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a swap işlemleri hariç Merkez Bankasındaki net döviz rezervinin 31 Aralık 2020 itibarıyla ne kadar olduğunu sordu.

Merkez Bankasının geçen yıl içinde yaklaşık 128 Milyar dolarlık rezervinin satış yoluyla eritildiği iddialarına Oktay'dan açıklama isteyen Bekaroğlu, medyada yer alan net döviz rezervinin “swap” işlemleri hariç olmak üzere eksi 48 Milyar Dolara indiği yönündeki haberleri hatırlattı.

Bekaroğlu, "Liberal bir kambiyo rejiminin uygulandığı ülkemizde Merkez Bankası döviz rezervlerini neden satmaya zorlanmıştır" dedi. Bu döviz satış işlemlerinin yasal olup olmadığını, döviz satış işleminin hangi gerekçe ile ve hangi mekanizmaları kullanarak yapıldığının kamuoyuna açıklanması gerektiğinin altını çizen Bekaroğlu, "Söz konusu döviz satış işlemleri döviz satış ihaleleri yöntemiyle mi yapılmıştır? Böyle bir durumda söz konusu satış ihalelerinde satışı yapılan döviz miktarları nedir? Alıcılar kimlerdir" şeklindeki sorularına yanıt aradı.

"Merkez Bankasına söz konusu döviz satış işlemi için Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin herhangi bir üyesinin yazılı veya sözlü talimatı olmuş mudur" diye soran Bekaroğlu, şu sorularının da Cumhurbaşkanı Yardımcısı tarafından yanıtlanmasını istedi:

- Söz konusu döviz satış işlemlerinin diğer kamu bankaları aracılığıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında eski tarihli bir protokol kullanılarak gerçekleştirildiği yönündeki iddialar doğru mudur? Bu iddialar doğru ise ne tür mekanizmalar kullanılarak kamu bankaları döviz satış işleminde kullanılmıştır? Kamu bankalarının bu işlemlerden dolayı herhangi bir zararı oluşmuş mudur? Bu zarar nasıl karşılanacaktır?

- Satışı yapılan döviz hangi fiyatla, hangi tarihlerde, kimlere, hangi yerli ve yabancı yatırımcılara satılmıştır? Bu satın alım işleminden mevcut kur düzeyine bakılırsa kazançlı çıkan yerli ve yabancı yatırımcılar kimlerdir?

- Medyada yer alan haberlere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Merkez Bankasının net döviz rezervlerinin swap hariç eksiye indiği konusunda dönemin Merkez Bankası Başkanı ve Hazine ve Maliye Bakanı tarafından bilgilendirilmediği, konunun Sayın Cumhurbaşkanından gizlendiği, durumun vahametine Sayın Cumhurbaşkanının bilahare vakıf olduğu iddiaları doğru mudur? Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal’ın bu nedenle görevden alındığı, dönemin Hazine ve Maliye Bakanının bu nedenle görevden affını talep ettiği iddiası doğru mudur?

- Merkez Bankasınca bizzat veya kamu bankaları kullanılmak üzere gerçekleştirilen net döviz rezervinin “swap”ler hariç eksiye düşmesine neden olan söz konusu satış işleminin yasal olup olmadığını araştırmak üzere Sayın Cumhurbaşkanı, Devlet Denetleme Kuruluna herhangi bir araştırma, inceleme ve kamu zararının tespit edilmesi talimatı vermiş midir, vermemişse vermeyi düşünmekte midir?

- Söz konusu satış işlemlerinin gerçekleşmesinde rolü bulunan eski Merkez Bankası Başkanı, Merkez Bankası Banka Meclisi Üyeleri, Para Politikası Kurulu Üyeleri, Merkez Bankasının diğer ilgilileri, Hazine ve Maliye Bakanlığı bürokratları, Kamu Bankalarının mevcut üst düzey görevlilerinin ve yönetim kurulu üyelerinin sorumluluklarının tespiti amacıyla Sayın Cumhurbaşkanı, Devlet Denetleme Kuruluna herhangi bir soruşturma talimatı vermiş midir? Yukarıda adı geçen kamu görevlilerinin herhangi bir sorumluklarının tespiti halinde görevden uzaklaştırılmaları ve yargılanmaları sağlanacak mıdır?

- Merkez Bankası net döviz rezervlerinin swap işlemleri hariç eksiye düşmesi konusunda Cumhurbaşkanlığı kabinesi üyesi dönemin Hazine ve Maliye Bakanı hakkında da sorumluluğunun tespiti amacıyla Cumhurbaşkanlığı Makamınca herhangi bir mekanizma işletilecek midir?