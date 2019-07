CHP'li Bekaroğlu'ndan Erdoğan'a mektup: ''Haddini bildirecek misin ?''

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, TBMM'yi yok saydığını, küçük düşürdüğünü iddia ettiği Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şikayet etti. Oktay'ın kendisini hâlâ bürokratik vesayetin tepesinde gördüğünü söyleyen Bekaroğlu, mektupta Cumhurbaşkanı'na"Bu had bilmeze haddini bildirecek misin?" diye sorduğunu açıkladı.



TBMM'de düzenlediği basın toplantısında dün Plan ve Bütçe Komisyonuna Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen 11. Kalkınma Planı hakkında değerlendirmede bulunan Bekaroğlu, AKP'nin 2023 hedeflerinin gerisine düştüğünü söyledi. Kişi başı yıllık gelir karşılaştırması örneği üzerinden AKP'nin ekonomi politikalarını eleştiren Bekaroğlu, 2014-2018 yıllarını kapsayan 10. Kalkınma Planında kişi başı yıllık gelirin 15 bin dolar olarak hedeflendiğini ama gerçekleşmenin 9 bin 600 dolar'da kaldığını belirterek, "2023 hedefi 25 bin dolar idi. Ne var ki, 2019-2023 yıllarını kapsayan 11. Kalkınma Planında kişi başı gelir hedefi 12 bin 400 dolar olarak belirtilmiştir. Bırakın 2023 hedefini, 2018'in bile gerisine düşülmüştür." dedi.

BU HAD BİLMEZE HADDİNİ BİLDİRECEK MİSİN?

Basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı mektubu açıklayan Bekaroğlu, TBMM'yi hiçe sayan, küçük düşüren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı şikayet etti. Oktay'ın verdiği soru önergesine ilk önce hiç cevap vermediğini, ikinci önerge üzerine ciddiyetsiz cevap verdiğini söyleyen Bekaroğlu, TBMM'yi, milli iradeyi yok sayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı, milletvekillerine had bildirme, hizaya çekme heveslilerinin olduğu Kenan Evren döneminden kalma alışkanlıkları devam ettirmekle suçlayarak, "Haddini aşmıştır Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Ama ben yadırgamadım. Her ne kadar mensubu olduğu hükümetin Cumhurbaşkanı sürekli olarak 'biz vesayet sistemini kaldırdık, şöyle yaptık böyle yaptık' diyor ama Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı bir bürokrat olarak kendisini hâlâ bürokratik vesayetin tepesindeki bir adam olarak görüyor." diye konuştu.

Oktay'a sert sözlerle yüklenen Bekaroğlu, şöyle devam etti:

"Sen hiç utanmıyor musun kardeşim. Sen demokrasiye karşı, milletvekillerine karşı, TBMM'ye karşı nasıl böyle bir tavır takınabilirsin? Bu utanmaza, bu had bilmeze haddini bildirecek misin diye soruyorum. Bakalım Sayın Cumhurbaşkanı nasıl cevap verecek; bu had bilmeze had bildirecek mi? Millet bildirecektir buna ve bunlara, bildirmeye de başladı. Milleti, TBMM'yi küçük görmenin bedelini son seçimlerde ödediler. Sayın Oktay kendisini hâlâ bürokrasinin tepesinde biri olarak görüp milletvekilini hizaya getiriyor, milletvekiline ders veriyor. Yok, yapamazsın böyle bir şey sen. Bu yaptığın hadsizliktir, demokrasiye saldırıdır. Darbe alışkanlıklarıdır bu. Bütün darbecilerin yaptığını tekrar etmiştir. Kenan Evren de böyle davranıyordu, kendi Meclis'ini kurmuştu buraya. Danışma Meclisi diye kendi seçmişti, kendi Meclis'ini kurmuştu. Fuat Oktay da böyle davranıyor, Kenan Evren gibi davranıyor. Bakalım seçiilmiş Cumhurbaşkanı bunlara ne diyecek?"