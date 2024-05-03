CHP'li Bülent Tezcan hastanelik oldu

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, gıda zehirlenmesi geçirdiği gerekçesiyle hastaneye kaldırıldı.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Tezcan'ın kalp krizi geçirdiği iddialarını yalanlayarak "Aydın Milletvekilimiz Bülent Tezcan’ın sağlık duruma ilişkin çıkan haberler doğru değildir. Basit bir gıda zehirlenmesi geçirmiştir. sağlık durumu gayet iyidir. geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" açıklamasında bulundu.

Aydın Milletvekilimiz Bülent Tezcan’ın sağlık duruma ilişkin çıkan haberler doğru değildir.

Basit bir gıda zehirlenmesi geçirmiştir.

sağlık durumu gayet iyidir.

geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. — Süleyman Bülbül (@avsbulbul) May 3, 2024

Gazeteci Nurcan Bilge Gökdemir de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın kalp krizi geçirdiği haberi doğru değil. Gıda zehirlenmesi dolayısıyla Didim Devlet Hastanesi'nde tedavi görüyor" dedi.