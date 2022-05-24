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CHP'li Bülent Tezcan: ''Maltepe’de sahneye çağrılmamız doğaldır. Çünkü…''

CHP'li Bülent Tezcan: ''Maltepe’de sahneye çağrılmamız doğaldır. Çünkü…''

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan “Maltepe’deki İstanbul mitinginde sahneye çağrılmadıkları için tepki gösterdi” haberi üzerine bir açıklama yaptı.

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan konuyla ilgili Haber3.com’a yaptığı açıklamada  şu ifadeleri kullandı:

“Maltepe’deki mitingte sahneye çağrılmadığımız doğrudur. Ancak bu CHP’nin yaptığı bir uygulamadır. CHP mitinginde sadece o ilin belediye başkanları, milletvekilleri ve parti yöneticileri sahneye çağrılır. Yani eğer miting Aydın’da olsaydı ben sahneye çağrılırdım. Yok eğer miting Sakarya’da olsaydı Sakarya milletvekili olan Engin Özkoç arkadaşımız sahneye çağrılırdı. Yani bu uygulama doğal bir uygulamadır.

Sayın Genel Naşkan ile dün benim ve Engin Özkoç’un görüştüğü doğrudur. Bu görüşmenin amacı parti içi bir çalışmayla ilgili yapılan bir sunumdur. Görüşmede hiçbir şekilde bu konu gündeme gelmemiştir. Zaten gelemez de çünkü bu uygulamaya bir tepkimiz olamaz.

Ayrıca bana atfen verilen “MYK’da çok yakında bir değişiklik bekliyorum” sözleri de gerçekleri yansıtmamaktadır. Böyle bir beyanım olmamıştır. Zaten bu konu sayın genel başkanın insiyatifinde olan bir siyasi tercihtir.”

CHP MYK’da ''Bizi niye sahneye çağırmadınız'' tepkisiCHP MYK’da ''Bizi niye sahneye çağırmadınız'' tepkisiPolitika

 

Etiketler chp myk parti meclisi miting maltepe istanbul mitingi
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