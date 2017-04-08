CHP’li Bülent Tezcan son anket sonucunu açıkladı

Referandum için yurt dışında oy verme işlemleri yarın sona eriyor. Ayrıca anket açıklamaya da yasak geliyor. Yasaklar öncesi CHP son bir anket açıkladı. Buna göre hayır uzak ara önde.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, 16 Nisan’da yapılacak referandum çalışmaları kapsamında Çorum'da, partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Teczan burada, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse ve İl Başkanı Hasan Suvacı ile birlikte basın toplantısı düzenledi. 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması ve referandum çalışmalarına ilişkin konuşan Tezcan, ‘Evet’ propagandası yapanlara devlet imkanlarının seferber edildiğini ancak ‘Hayır’ propagandası yapanlara ise tüm yolların kapatıldığını savundu.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya da tepki gösteren Bülent Tezcan, ‘Eveti anlatamıyorlar, çünkü anlatacakları bir şey yok. Sayın İçişleri Bakanı çıkıyor, bir konuşmasında sayın genel başkanımıza yakışıksız ifadelerle kuyruğa teneke bağlamaktan bahsediyor. Bir ülkenin İçişleri Bakanı, yani emniyetinden, güvenliğinden sorumlu bir bakan. Soyadına baktığınızda muteber olacağını zannedeceğiniz bir kişi, bunu söylüyor. Bir ülkenin bakanı aklını tenekeye takmışsa, bir ülkede aklını tenekeye takmış, teneke kafalı bakanlar varsa o memlekette kavga, gürültü eksik olmaz” dedi. Yapılan açıklamalarda hedefin hep Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyleyen Tezcan, şöyle konuştu: ‘Türkiye'de CHP kurultayı yapılmıyor. Türkiye'nin meselesi bir referandum. Ne uğraşıyorsunuz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile miting meydanlarında. Sayın Başbakan, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan başka söyleyecek sözünüz yok mu Sayın Devlet Bahçeli de koroya katılmış. Meydanlara çıkar sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan başka söyleyeceği bir şey yok. Bakanlar çıkar, sayın Kılıçdaroğlu'ndan başka söyleyecekleri bir şey yok. Ben merak ediyorum hepinizde koro halinde bu Kemal Kılıçdaroğlu korkusu niye Neden bu korku var Bugün Türkiye'de gerilim yükselmiştir. Ve bu gerilim ne yazık ki iktidar kanadından tahrik edilmektedir. Bu milleti gerilimle tahrik edip, kamplaştırarak sandıkta sonuç almak istiyor ama yağma yok, hiç boşuna heveslenmesinler 16 Nisan sandık günü bu ülkede bütün toplumun yüksek gerilim hattı sandıkta bitecek. Yüksek gerilim, geldiği zaman zarar vermesini engellemek için topraklama vardır, inanıyoruz ki 16 Nisan sandık günü bu gerilimin topraklama hattı olacak. Bu gerilimi sandıkta bitireceğiz. Biz tek adam rejimi istemiyoruz.”

‘ANKETLER VAR 53-60 ARASI..’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, referandum anketlerinde ‘Hayır'ın yüzde 53-60 arasında göründüğünü söyledi. Tezcan, şöyle konuştu: “Hayır çıkacağına eminim. Bir defa anketler var. ‘Hayır' bandı yüzde 53-60 arasında değişiyor. ‘Evet'in bütün gizleme çabasına, tartışmayı başka yöne çekme çabasına rağmen vatandaş bu işi anladı. ‘Tek adama bu kadar yetki verilmez' diyor vatandaş. Millet, meclisin yetkilerine sahip çıkmak istiyor. Bu işaret, ‘Hayır' çıktıktan sonra meclisi daha da güçlendiren bir anlayışı ortaya koymak lazım. Bu sonraki iş. Vatandaş, partizan Cumhurbaşkanı istemiyor vatandaş.’