CHP'li büyükşehir belediye başkanı AK Parti'ye mi geçiyor?

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, AK Parti'ye geçeceği iddialarına yanıt verdi. Bozbey, ''Bu iddialara üzülüyorum. Üstelik iki tarafa da haksızlık yapılıyor. Böyle bir görüşme, iletişim yok. Bunlar doğru şeyler değil. Biz Bursa'ya hizmet etmenin derdindeyiz'' dedi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle Bursalı gazetecilerle Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde gazetecilerle biraraya gelen Başkan Bozbey, transfer iddialarına birkez daha son noktayı koydu.



Başkan Bozbey, iddia edildiği gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirterek, "Bunu daha önce de paylaştım. Bu haberlere üzülüyorum. Üstelik de her iki tarafa da haksızlık yapılıyor. Böyle bir konuşma, münasebetin, bir iletişimin olmadığı bir ortamda bu iddialar ortaya atılıyor. Böyle bir şeyin ifade edilmesi bizleri de üzüyor, karşı tarafı da üzüyor. Bunlar doğru şeyler değil. Bizler kamuoyu önünde insanlara hizmet etmek için kendimizi ifade edecek cesarete sahibiz. Bizim işimiz Bursa'ya hizmet etmek. Yapılacak çok işimiz var. Bursa'nın yıllardır birikmiş sorunları var. Bunları bir bir çözmenin derdindeyiz" diye konuştu.



Başkan Bozbey, barajdaki su seviyesinin 75 santimetre yükseldiğini de ifade ederek, "İki gündür rahat uyuyorum. Biraz daha keyifli uyuyorum. Her gün yağmur yağacak mı? kar yağacak mı? bekliyoruz. İki gündür 75 santimetre civarında barajda suda yükselme oldu. Biraz nefes aldık, inşallah önümüzdeki süreçte suyun daha fazla yükselmesiyle Bursa nefes alacak. Arıtma tesisimizin inşaatı devam ediyor. Bir müjde vereceğiz ama biraz daha bekleyelim. İhale sürecinden önce Çınarcık Barajı'nın arıtmasını tamamlayacağız. Böylece Bursa'yı Çınarcık susuyla da arıtma tesisinin tamamlanmasıyla buluşturmuş olacağız. Bursalılar merak etmesin. Yine de tasarrufa devam edelim. Artık Bursa su şehri değil. Biz de gelecekle ilgili bir çok projemizi hazırlamak durumundayız. 3-5-10 sene sonra suyla ilgili karşılaşılacak sorunların şimdiden çözümü noktasında çalışıyoruz. Bunu da ileride paylaşacağız" şeklinde konuştu.

İHA