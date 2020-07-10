CHP'li Engin Özkoç isyan etti: ''Allah belanızı versin''

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Havai Fişek Fabrikası'ndaki patlama ve Taşkısığı'ndaki ikinci patlama ile ilgili CHP Sakarya İl Binasında bir basın açıklaması düzenledi.

Özkoç'un açıklamalarından satırbaşları,

"İki patlama sonucunda çok üzgünüz. Fabrika sahibi ihmal zincirlerinin sonucunda birden çok kez resmen cinayet işlemiştir. İçişleri Bakanımız fabrikada denetimlerin yaklaşık üç ay önce yapıldığını söyledi. Denetimler yapıldıysa bu patlama neden oldu. İnsanı, insan canını kim düşünmediyse işçileri düşünmediyse bakanından fabrika sahibi kim sorumluysa Allah belasını versin."

YAZIK DEĞİL Mİ?

Araştırma önergemi reddettiler. Ne oldu ret verdilerde ertesi gün pırıl pırıl üç vatan evladı daha hayatını kaybetti. Yazık değil mi? Patlayıcı madde taşıma usulü madde madde bellidir. Bu tedbirlere göre mi taşındı bu parlatıcılar? Hayır belediye kamyonuyla insanlar içinden gezdirilerek götürüldü. Bu taşıma emrini veren kişi son taşımada şunu söyledi, ‘Bu seferde çok patlayıcı yok fitiller var bunu direk kasayı devirin de patlatın’ bu nasıl bir akıl. Patlayıcı devrilerek indirilir mi? Aklın yok mu senin. Ne oldu kasayı açtılar devrilme başladığı anda patlama gerçekleşti ve üç vatan evladı feci şekilde can verdi.

RAPOR BUDUR

‘Sonuç olarak Coşkun’lar Havai Fişek Fabrikasında meydana gelen patlamada arta kalan patlatıcıların taşınması durumunda meydana gelen patlamanın; usulüne uygun bir araçla taşınmadığı bilir kişiler tarafından taşınmadığı ve gerekli önlemlerin eksik alındığı görülmüştür’ mühendisler tarafından hazırlanan rapor budur.

SOYLU DERHAL İSTİFA ETMELİ

Bu fabrikalarda meydan gelen cinayetlerin sonucu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu değil midir? Hala o koltuğunda oturmaya niyeti var mıdır soruyorum. Derhal istifa etmeli. Ya bu ülkeyi düzgün yönetirsiniz ya da çekip gidersiniz. En yakın zamanda TBMM’ye bir önerge daha getireceğim eğer o önergede de Milletvekillerinin de elleri ret için kalkarsa bu cinayetlerden onlar da sorumludur.

"BU GÖREVDE BİR DAKİKA DURURSAM ŞEREFSİZİM"

"Engin Özkoç Milletvekilliği görevini yerine getirmiyor diyen olursa bu görevde 1 dakika durursam şerefsizim"

