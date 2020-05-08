CHP'li Engin Özkoç ve Özgür Özel hakkında soruşturma

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Kuzguncuk’ta kiraladığı evinin bahçesinde izinsiz olarak yaptırdığı yol, şömine ve çardak gibi yapıların İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yıkılmasıyla başlayan tartışmada CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, arsanın belgesini göstererek, “Bütün ihalelerde saatler yazıldığı halde Altun’un kendi bahçesine kattığı devlete ait arazinin saati belli değil. Niye başkası girmesin diye, niye o alanı o kullansın diye” demişti.

ALTUN’UN ŞİKAYETİ ÜZERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Altun’un şikayeti üzerine, CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel ve Engin Özkoç hakkında soruşturma başlattı.

Fahrettin Altun’un, avukatı Sezgin Tunç aracılığıyla yaptığı suç duyurusunda, hukuka uygun olarak gerçekleştirilen bir kiralama sürecinin Özgür Özel ve Engin Özkoç tarafından siyasi ve rövanşist amaçlarla çarpıtıldığı ve gerçek dışı iddialarla müvekkilin onur, şeref ve saygınlığını rencide eden isnatlarda bulunulduğu öne sürüldü.

‘ALENİ HAKARET VE İFTİRA’ DENİLDİ

Suç duyurusunda, aleni hakaret ve iftiralar nedeniyle Fahrettin Altun’un kişilik haklarının ihlal edildiği, bu ihlaller nedeniyle durumun tahammül edilemez boyutlara ulaştığı belirtilerek, “Bu nedenle kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret, iftira ve resen tespit edilecek diğer suçlardan dolayı şüphelinin cezalandırılmasını talep etme zarureti hâsıl olmuştur.” ifadelerine yer verildi.

Fahrettin Altun, evinin fotoğraflanmasıyla ilgili CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında da suç duyurusunda bulunmuştu. Kaftancıoğlu, soruşturma kapsamında ifade vermişti.