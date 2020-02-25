CHP'li Enginyurt'tan ''U'' dönüşü

Ülkücü Mustafa Erol’un katili Ozan Ceyhun’un büyükelçi olarak atanmasına tepkiler devam ederken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise “Kimseden öğrenecek bir şeyimiz yok, herkes işine baksın” diyerek tartışmaların dışında kaldı.

Öte yandan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt’un, Bahçeli’nin tutumuyla tavır değiştirmesi dikkat çekti.

Şöyle ki atama kararına "Ozan Ceyhun; Alman vatandaşı, Ermeni yasa tasarısının mimarı, Azılı bir Komünist, Davasını satan dönek, TÜRK ve TÜRKİYE düşmanı, ÜLKÜCÜ KATİLİ. ALLAH AŞKINA!! ADAM MI BULAMADINIZ VİYANAYA BÜYÜKELÇİ YAPACAK?" sözleriyle tepki gösteren Enginyurt, Bahçeli’nin sözlerinin ardından yeni bir mesaj yayınladı.

Ozan Ceyhun; Alman vatandaşı,

Ermeni yasa tasarısının mimarı,

Azılı bir Komünist,

Davasını satan dönek,

TÜRK ve TÜRKİYE düşmanı,

ÜLKÜCÜ KATİLİ.

ALLAH AŞKINA!!

ADAM MI BULAMADINIZ VİYANAYA BÜYÜKELÇİ YAPACAK? — Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) February 22, 2020

MHP’li Enginyurt, Bahçeli’nin grup toplantısında yaptığı konuşmanın ardından, Bahçeli ile çekindiği fotoğrafa da yer verdiği paylaşımında "Sayın Genel Başkanımızın söylediği her söz,bizim için rehber niteliği taşır. Biz de son sözü hep LİDER DEVLET BAHÇELİ söyler. Yan taraftan gazel okuyanlara itibar etmediğimiz gibi, adam yerine de koymayız" dedi.