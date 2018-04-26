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  4. 26 Nisan 2018 07:08

CHP’li Erdoğdu: ''Sandık için gerkirse kan da veririz''

CHP'li Aykut Erdoğdu canlı yayında seçim güvenliği konusunda dikkat çeken açıklamalar yaptı.

CHP’li Erdoğdu: ''Sandık için gerkirse kan da veririz''
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Halk TV'de Zeynep Gürcanlı'nın programına konuk olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, erken seçimleri değerlendirdi. Erdoğdu, sandık güvenliği için can bile vereceklerini belirterek, "Ama biz sandıkta 350'yi bulacağız 320'yi geçeceğiz bizim elimizden alacaklar... Varsa yürekleri alsınlar hadi varsa alsınlar. O sandık bizim siyasal namusumuzdur" ifadelerini kullandı.
 
Sandık güvenliğinin çok önemli olduğunu üstüne basa basa vurgulayan Erdoğdu;

“Biz şimdi bir yıldır söylemimizi bu tatta tutmaya çalışıyoruz. Tutmasak böylemi olur Türkiye’nin siyasi haritası. Sandık koruma meselesine gelince… Biz o sandığı alalım Allah’ın oğlu bizden o sandığı alamaz… Haşa sinirlenmeyeceğim… O sandığa var ya can veririz kan veririz… Şimdi bu ikinci yarı, son düdük artık. Biz kimsenin haram oyuna sahip değiliz. Ama biz sandıkta 350’yi bulacağız 320’yi geçeceğiz bizim elimizden alacaklar… Varsa yürekleri alsınlar hadi varsa alsınlar. O sandık bizim siyasal namusumuzdur. O sandığın başında hep birlikte bütün bu partilerle. Namlu çekseler kurşunun karşısında sandığın başında yine dururuz” ifadelerinde bulundu.
 

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