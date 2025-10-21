CHP'li eski İstanbul yönetiminden CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'e ziyarett
Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul önceki dönem İl Başkanı Ali Özcan, CHP Başakşehir önceki dönem ilçe başkanı Av. Deniz Bakır ve CHP Başakşehir önceki dönem İlçe yöneticilerinden oluşan bir heyet CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'e ziyarette bulunup, gündemi değerlendirdiler.
