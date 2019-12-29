CHP'li eski vekil Babacan'ın partisinde

"CHP varsa herkes için vardır" söyleminin artık geçerliliğinin kalmadığını belirterek partiden istifa eden CHP İstanbul eski Milletvekili Faik Tunay'ın, siyasete devam edeceği yeni parti belli oldu.

Tarafsız Ajans'tan Mehtap Gökdemir'in haberine göre Tunay, siyasete 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün desteklediği Ali Babacan'ın yeni partisine katılacak.

MHP’DEN İHRAÇ EDİLEN ERHAN USTA DA BABACAN İLE BİRLİKTE

Samsun Bağımsız Milletvekili Erhan Usta da Babacan’ın partisine geçecek.

Usta, MHP’den 25. 26. ve 27. dönemde Samsun milletvekili seçildi. İki yıl süreyle MHP Grup Başkanvekili olarak görev yapan Usta, Meclis’te Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) hakkındaki önergeye “evet” oyu vermişti. Usta, MHP’den ihraç edilmişti.

ESKİ BAKAN GÜNAY HENÜZ KARARINI VERMEDİ

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın, Babacan’ın partisine ilişkin henüz kararını vermediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre Günay’ın yakın çevresine, “Ben o hareketle ilgileniyorum, takip ediyorum, fikirlerimi söylüyorum ama mutfağında değilim. Şu anda herhangi bir yerde değilim. Ben şu anda bütün fotoğrafı görmediğim için bu konuda kesin bir şey söyleyemiyorum” dediği öğrenildi.