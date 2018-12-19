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  4. 19 Aralık 2018 23:30

CHP'li Göker Fatih Portakal'ı böyle savundu

CHP Milletvekili Mehmet Göker, Meclis kürsüsünde Fatih Portakal'ı böyle savundu.

CHP'li Göker Fatih Portakal'ı böyle savundu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirdiği gazeteci Fatih Portakal'a destek veren CHP'li Mehmet Göker, Meclis kürsüsüne portakalla ve mandalinayla çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Birileri çıkmış portakal mıdır, mandalina mıdır, narenciye midir sokağa çağırıyor. Haddini bil haddini. Bilmezsen haddini, bu millet patlatır enseni." ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan'ın eleştirdiği Fatih Portakal'a destek veren CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, kürsüye portakal, mandalina ve Fatih Portakal posteriyle çıktı.

"FATİH PORTAKAL'I SİZE YEDİRTMEYİZ"

TBMM Genel Kurulunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bağlı kurumların bütçelerinin görüşüldüğü 8. turda, CHP milletvekilleri konuşmalarını yaptı. CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, meclis kürsüsünde konuşurken elindeki portakal ve mandalinayı gösterdi.

Ardından Fatih Portakal'ın posterini eline alan CHP'li vekil şunları söyledi:

"Şimdi bakın size şöyle göstereceğim. Bu portakal, bu mandalina bu da Fatih Portakal. Buradan size sesleniyoruz; portakalı soyup yiyebilirsiniz ama Fatih Portakal'ı size yedirtmeyiz."

NE OLMUŞTU?

Fatih Portakal, Fransa'da meydana gelen protestoları ele alarak, şunları söylemişti:

"Hadi bakalım barışçıl bir eylemle zamları, doğalgaz zamlarını protesto edelim. Hadi bakalım, yapalım. Yapabilecek miyiz? Kaç kişi çıkacak korkudan endişeden sokağa? Kaç kişi çıkar sokağa Allah aşkına söyler misiniz? Bireysel ve toplumsal muhalefeti baskı altına almaya ve yıldırmaya çalışıyorlar. En doğal hak ama uygulanamıyor. Fransa olmuş, Türkiye olmuş çok da fark etmiyor açıkçası..."

Erdoğan ise, önceki gün Fatih Portakal’ı, bu sözlerinden dolayı hedef almıştı. Erdoğan, “Birileri çıkmış portakal mıdır, narenciye midir, haddini bil; haddini bilmezsen bu millet patlatır enseni!” ifadelerini kullanmıştı.

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