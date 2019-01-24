CHP'li Gürsel Tekin: ''31 Mart seçimleri bir fırsat''

31 Mart’ta yapılacak yerel seçime sayılı günler kala CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin Yurt Gazetesi’ne çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yurt gazetesinden Nil Kahramanoğlu'nun haberine göre İstanbul’a dair analizlerini de aktaran Tekin; “Karşımızda İstanbul’a ihanet ettiğini ilan ve kabul eden bir kadro var. Bu fırsatı değerlendirmek, İstanbul’u bu yönetimden kurtarmak lazım” dedi.

İstanbul'un tüm mahallelerini gezmiş bir isim olarak CHP'nin İstanbul'da şansı nedir? İstanbul'u alabilir mi?

Daha önceki seçimlerde sahip olmadığımız bir fırsat var. İstanbullu 25 yıldır süren AKP yönetiminden mutsuz. Karne ortada. Bugün İstanbul yaşanabilir şehirler sıralamasında ilk 100’e giremedi. Sağlıklı şehirler sıralamasında sondan ikinciyiz. İstanbul’un bütün yeşil alanları ranta teslim edilmiş durumda. Son kalan yeşil alanlar mezarlıklar. Seçmen genel olarak da AKP iktidarından mutsuz. Son 1 yılda market fiyatları yüzde 70 zamlanmış, icra dosyası sayısı 20 milyona çıkmış, halk ciddi bir sıkıntı yaşıyor. Karşımızda İstanbul’a ihanet ettiğini ilan ve kabul eden bir kadro var. Bu fırsatı değerlendirmek, İstanbul’u bu yönetimden kurtarmak lazım. İlçe bazında sosyolojiye uygun adaylarla ve güçlü isimlerle yola çıktığımız takdirde şansımız artacaktır.

İstanbul özelinde sormak isterim kazanacaksa eğer bunu nasıl yapabilir? Hangi yolu izlemelidir?

2009 ve 2014 seçimlerinde İstanbul’da çok ciddi çalışmalar ortaya koymuş, İstanbul’un 961 mahallesinin 785’ini adım adım gezmiş bir insan olarak söylüyorum, siyasetin gereklerine ve dinamiklerine aykırı hareket ederek sonuç alınamaz. Her ilçede halkın dinamiklerine ve bölge gerçeklerine uygun adaylar ile sonuç alınabilir. Bu feraseti göstermemiz gerekiyor.

“YAKIN ZAMANDA İSTİFA EDECEĞİNE İNANIYORUM”

AKP'nin İstanbul adayı olan Binali Yıldırım'ın hali hazırda Meclis Başkanlığı görevini yapması büyük tepki görüyor. Bu durum seçimi nasıl etkiler?

Ben Sayın Binali Yıldırım’ın yakın zamanda istifa edeceğine inanıyorum. Anayasaya aykırı davranmanın kimseye faydası yoktur. Halk da bunu değerlendirir. Ortada ciddi bir soru işareti de yaratır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı neden TBMM Başkanlığı koltuğunu bırakmasın? Demek ki kaybedeceğini düşünüyor, kendine güvenmiyor ki koltuğa yapışıyor derler. Sayın Binali Yıldırım kendi ayağını da bağlayan bu zincirden kurtulmalıdır.

“AKP; RANTİYEDİR, YOLSUZLUKTUR, İSRAFTIR, İHANETTİR”

Erdoğan'ın meydanlarda CHP Belediyeciliği çöp demektir, çöp yığını demektir gibi ayrıştırıcı ifadeler kullanmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Dünün güneşiyle bugünün çamaşırı yıkanmaz. Sayın Erdoğan CHP’ye hakaret ederek AKP’nin 25 yıllık perişanlığını toparlayamaz.

Bakın birkaç nokta. İstanbul’da 496 deprem toplanma alanı vardı, bugün 77 tane kaldı. Geri kalan bütün alanlar AVM, plaza, rezidans oldu. Allah korusun bugün bir deprem olsa çocuğumuzu götüreceğimiz yer yok. Peki İstanbul’un yeşil alanlarını kim ranta teslim etti? AKP. AKP rantiyedir.

TOKİ bir rapor açıkladı. Sadece 76 projede yapılan vurgun 240 milyar TL. Bu vurguna kim izin verdi? Ayrıcalıklı imar planlarını kim çıkarttı? AKP. AKP vurgunculuktur.

Bakın örnek. Güngören’de bir yapı. Yasal emsal 3. Kullanılan emsal 7,68. 246 bin metrekare inşaat alanı var. 630 bin metrekare inşaat yapmışlar. Vurgunun boyutu 3 milyar 456 milyon lira. Peki bu imar planı değişikliğini yapan kim? İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Kim yönetiyor? AKP. AKP Belediyeciliği işte budur.

İstanbul’da yeşil alan oranı Ankara ve İzmir’den daha az. Son kalan yeşil alanlar mezarlıklar. İstanbul’un doğasını kim katletti? AKP. AKP doğa katliamıdır.

Sayıştay bir rapor açıkladı. Sadece 1 yılda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı yolsuzluğun boyutu 753 milyon lira. Bunu kim yaptı? AKP. AKP yolsuzluktur, israftır.

Sayın Tayyip Erdoğan halkın karşısına çıktı. Ne dedi? Biz İstanbul’a ihanet ettik. Evet. Doğru. AKP şehre ihanettir.

Bizim karnemiz de belli. Türkiye’nin en yaşanabilir 10 ilçesinin 10’u da CHP belediyeler tarafından yönetiliyor. Şeffaflık, yönetişim, ulaşım, çevreye saygı her alanda AKP’ye fark atıyoruz. CHP kaliteli belediyecilik demektir. Tüm vatandaşlarımız da bu bilinçle oyunu kullanmalıdır. Şehrinde iyi yaşamak isteyen oyunu CHP’ye verir. Bu kadar açık.

“HALK AKP’YE İNANMIYOR”

Biliyorsunuz her seçim öncesi AKP hükümeti tarafından birçok vaat veriliyor, çeşitli yardımlar yapılıyor bunlar işe yarıyor mu?

AKP seçim döneminde vaat eder, seçimden sonra da unutur. Mesela, 1 Kasım’da çıktılar, tek başına iş başına dediler. İstikrar getireceğiz dediler. Meydanlarda bu sözü veren Başbakan’ı da bir gece ansızın istifaya zorlayıp gönderdiler. 16 Nisan’da halkın karşısına çıktılar. Referandumda evet çıkarsa ekonomi turbo motor takacak dediler. Ekonomi çakıldı, enflasyon ve işsizlik turbo motor taktı zirveye çıktı. 24 Haziran’da çıktılar verin yetkiyi, faizle nasıl mücadele edilir görün dediler. Kenya’da faiz oranı yüzde 9, Uganda’da 10, Cibuti’de 11, Türkiye’de yüzde 24. Bu ülke faize Uganda’dan fazla para ödüyor çünkü Türkiye Uganda’dan bile kötü yönetiliyor. Bu işin mimarı kim? AKP. Millet de bugün bu gerçeği görüyor. Halk AKP’ye inanmıyor. Çünkü Sülün Osman’ın sözü bile AKP’den daha güvenilir.