CHP'li Gürsel Tekin: Adalar'da sahte seçmen skandalı yaşanıyor

Yerel seçimler öncesinde yeni bir skandal patlak verdi. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, İstanbul'da Adalar'daki sahte seçmen sayılarında patlama yaşandığını belirtti.

CHP'li Gürsel Tekin resmi Facebook hesabından yaptığı paylaşımda "2014 yılında Adalar'da oy farkı 826'ydı. İstanbul'un çeşitli ilçelerinden Adalar'daki metruk binalara sahte 899 seçmen kaydırılmış. Sandığa ve halkın iradesine saygısı olmayan zihniyetin yaptığı ucuz numaralar. Bu tuzaklar bozulacak, tuzak kuranlar da sandığa gömülecek." dedi.

Adalar'daki metruk ve tamamen yıkılmış evlerde seçmenlerin gözüktüğünü belirten Tekin, "Adalar'da Kasım 2018 tarihinde 11 bin 862 olan seçmen sayısı, 4 Ocak 2019 tarihinde askıya çıkarılan 899 kişilik artışla 12 bin 761'e yükseldi. Metruk binalarda hatta tamamen yıkılmış evlerde seçmenler gözüküyor. Sultanbeyli, Sultangazi, Ümraniye, Bağcılar, Pendik başta olmak üzere birçok ilçeden Adalar'a seçmen kaydırıldı. Yazlıkçı yurttaşlarımızın mülklerine, AKP ilçe yöneticisi ve üyelerinin evlerine kayıt yapıldı. Bu büyük seçmen yolsuzluğu ile Adalar halkının iradesinin gasp edilmesine izin vermeyeceğiz."