CHP'li Gürsel Tekin İstanbul'da pazara çıktı

Pahalılıktan ve yüksek fiyatlardan şikâyet eden halkla görüşlerini paylaşan CHP Milletvekili şunları söyledi:

Bugün doğan her bebek 15 bin lira borçla doğuyor. Geçen yıldan bu yana borç tam 176 milyar TL arttı.

Son 12 ayda ilave alınan 176 milyar lira borcun yüzde 64’ü ile örneğin, EYT sorunu çözülebiliyordu.

2014 yılında kişi başına düşen borç 7.746 liraydı, bugün 15.374 lira. 5 yılda borç 2 kat arttı. Borç artışının nedeni bütçe açığı, bütçe açığının nedeni israf ve yolsuzluk. Artan bütçe açığı, yüksek borçlanmaya, yüksek borçlanma da faiz artışına ve üretimin durmasına neden oluyor. Son 1 yılda 1 milyon insan işsiz kaldı.

Ekonomi bu yönetimle iyileşmez.”