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CHP'li Gürsel Tekin'den adaylık açıklaması

CHP'li Gürsel Tekin'den adaylık açıklaması
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CHP'li Gürsel Tekin, genel başkanlık için "Aday olacak mısınız?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.

CHP'de 'değişim' sesleri yükselirken genel başkanlık için adaylık konusunda bazı isimler de konuşulmaya başladı. Kulislerde Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun isimleri geçerken, 7 yıldır CHP parti yönetiminde görevi olmayan son seçimde de milletvekilliği için aday gösterilmeyen CHP'li Gürsel Tekin'den adaylık konusunda bir açıklama geldi.

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk’e konuşan Gürsel Tekin, "Siz de aday olacak mısınız?" sorusuna "Genel başkan ‘Ben çekiliyorum' derse, elbette her arkadaşım gibi ben de bu iddiayı ortaya koyarım. Ama genel başkanın karşısında aday olmam. Bunu üç yıl önce de söyledim, yine de söylüyorum. Ben günü birlik politikacı değilim" yanıtını verdi.

Tekin özetle şunları söyledi:

"Eleştirilerde bulunduğum için genel merkez yönetimi tarafından ağır eleştirilere uğradım. Yapısal değişimse gelin el ele, kol kola verip değiştirelim. Sürecin birer parçası olacaksınız, sonra süreçle ilgili laf söyleyeceksiniz. Olmaz böyle şey."

“Kılıçdaroğlu'nun, gemiyi deniz ortasında bırakacak bir kişi olmadığını” da kaydeden Tekin, “O gemiyi Sayın genel başkanımız limana taşıyacak ve orada partililerimize teslim edecektir” şeklinde konuştu.

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Etiketler Tekin adaylık chp
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