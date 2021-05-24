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CHP'li Gürsel Tekin'den Bakan Soylu'nun iddialarına jet cevap

CHP'li Gürsel Tekin'den Bakan Soylu'nun iddialarına jet cevap

CHP İstanbul Gürsel Tekin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisiyle ilgili iddialarına cevap verdi.

CHP İstanbul Gürsel Tekin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İçişleri Bakanlığı makamında oturan Süleyman Soylu’ya açık çağrıda bulunuyorum.

Sadece Sedat Peker değil herhangi bir suç örgütü yöneticisi ile ilişkim varsa hemen istifa edeceğim. Eğer ispatlayamazsa hemen şimdi. Sedat Peker kendisinin bir kere bana selam verdiğini benim de bu selamı aldığımı iddia ediyor.

 Bu olayı da hatırlamıyorum. Kendisiyle hiçbir bağlantım, ilişkim yoktur. Bu iddiaların tamamı da iftiradır. 2016 yılında akademisyenlerin tehdit edilmesine karşı partimizin hazırladığı bildirgeyi de ben okudum.

Bu suç örgütlerine ve tehditlerine karşı her zaman dik durduk, dik duracağız.” dedi.

Etiketler chp gürsel tekin süleyman soylu
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