CHP'li Haluk Koç'tan Ali İhsan Yavuz'a gönderme !

İstanbul'da tekrarlanan seçimde AK Partili Binali Yıldırım'a 800 binin üzerinde fark atarak seçimi yeniden kazanan Ekrem İmamoğlu’nun zaferine değinen CHP'li Koç'un hedefinde 31 Mart seçimlerinin iptal sürecinde sık sık açıklamalarıyla gündeme gelen AK Partili Ali İhsan Yavuz vardı. Yavuz'un "Hiçbir şey olmasa bile bir şey oldu, hissetim" cümlesini hatırlatan Koç sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: “Sayın Ali İhsan Yavuz; Hani hiçbir şey olmadı; ama bir şeyler oldu hissettim diyen arkadaş; bir şeyler hissedebiliyor musun? Hadi kolay gelsin! Milletle zıtlaşmanın, sandığı tekmelemenin demokratik sonuçlarını siz de görüyorsunuz. Milletimiz demokrasiye sahip çıktı!”