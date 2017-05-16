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  4. 16 Mayıs 2017 08:41

CHP'li İnce'den erken seçim iddiası ! Tarih bile söyledi

Ahmet Hakan'ın ''Tarafsız Bölge'' programına konuk olan CHP'li Muharrem İnce, AK Parti'nin erken seçim kararı alacağını iddia etti.

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Cumhuriyet Halk Partisi Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Ahmet Hakan'ın sunduğu "Tarafsız Bölge" programında, AK Parti'nin kasım ayında bir baskın erken seçim yapacağını iddia etti.

"OLURSA HAZIRLIKSIZ YAKALANMIŞ OLACAĞIZ"

Diğer partilerin hazırlıksız yakalanacağını öne süren İnce şunları söyledi:

Siz AK Parti'nin yerinde olsanız yapmaz mısınız? 21'inde kurultayınızı yapacaksınız, Cumhurbaşkanı partinizin başında olacak. MHP'nin hali ortada. HDP'nin hali ortada. Kala kala bir CHP kalır o da hazırlıksız. İlçe kongreleriyle uğraşıyor il kongreleriyle uğraşıyor, kendi içine düşmüş, olağanüstü kurulayını toplamamış, yöntemini, adayını nasıl seçeceğini belirlememiş. Tam o anda yakalamışsınız. Böyle bir ortam uygun olmaz mı? İnşallah dediğim olmaz ama bu olursa hazırlıksız yakalanmış olacağız. Onun için bunu tartışalım 8 ay sürece yaymayalım diyorum ben.

muharrem ince , chp , erken seçim , ahmet hakan