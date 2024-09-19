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CHP'li isimden kritik açıklama: CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?

CHP'li isimden kritik açıklama: CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, parti genel merkezinde seçim çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

CHP'nin geçtiğimiz günlerde düzenlenen 20. Olağanüstü Kurultayı'nın büyük bir olgunlukla yapıldığını belirten Bulut, kurultayda 28 maddelik tüzük değişikliğinin oy çokluğuyla kabul edildiğini anımsattı.

 En tartışmalı maddenin 52. madde olduğunu, bunun da 36 karşı oyla kabul edildiğini hatırlatan Bulut, bu sayının kurultaya dönük tartışmaların gereksiz olduğunu herkese gösterdiğini aktardı.

'SEÇİM STARTI VERİLDİ'

Tüzük kurultayında aynı zamanda seçim startını verdiklerini dile getiren Bulut, bundan sonraki süreçte daha çok seçim sonrası yapacaklarına ilişkin halkı bilgilendireceklerini söyledi.

Seçim sloganını "Var bir çaresi" olarak belirlediklerini bildiren Bulut, bununla ilgili yeni video çalışmalarının yakın zamanda dijital mecralarda gösterime gireceğini ifade etti.

 KILIÇDAROĞLU'NUN O SÖZLERİ

CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tüzük kurultayına yönelik eleştirileri sorulan Bulut, maddelerin tüm il başkanlarının imzasıyla geçtiğini ve Genel Başkan Özgür Özel'in verdiği tüm sözleri de yerine getirdiğini vurguladı.

Bir soru üzerine, "siyasette normalleşme" adımlarının toplumun yüzde 85'i tarafından olumlu değerlendirildiğini belirten Bulut, bu yöndeki girişimlerini sürdüreceklerini dile getirdi.

Bulut, "Kamuoyu, halk, normalleşmeyi doğru gördü. Doğru görülen bir yerde neden bundan vazgeçelim. Ancak iktidar oy kaybını bir türlü engelleyemediği için yeniden sertleşmeye başladı. Bizim birinci parti olma durumumuz anketlere baktığımızda devam ediyor. O açıdan CHP, toplumun talepleri, istekleri, reel durum üzerine politika yapmaya devam edecek." diye konuştu.

PARTİ İÇİ TARTIŞMALAR

Başka bir soru üzerine, parti içi tartışmaların kimseye faydasının olmadığını ve toplumun farklı bir gündeminin bulunduğunu aktaran Bulut, iktidara yürüyen bir partide bu tür tartışmaları doğru bulmadığını kaydetti.

Anayasa değişikliği konusunun da toplumun gündeminde olmadığını savunan Bulut, "Zaten şu anda Anayasa'daki maddelerin çoğu uygulanmıyor. Ayrıca, toplumun var olan sorunlarının çözümünün bir anayasa değişikliğiyle giderileceğini de düşünmüyorum. İktidar anayasa değişikliği tartışmalarını, elinde başka argüman olmadığı için gündeme getiriyor. Ekim ayında da ısıtıp ısıtıp getirecekler belli ki." ifadesini kullandı.

 'TARTIŞMA BEKLEYENLER ÇOK BEKLER'

Erken seçim konusunda yaptıkları son kamuoyu yoklamasında talebin halk nezdinde yüzde 50'nin üzerine çıktığını vurgulayan Bulut, bunun gelecek yıl sonbahar aylarında maksimum düzeye ulaşacağını söyledi.

Bulut, "Bakıldığında hukuksuz bir durum ama biz Tayyip Erdoğan'ın rakip olmasından çekinmiyoruz, aksine onunla yarışmayı da tercih eder pozisyondayız." değerlendirmesinde bulundu.

CHP'NİN ADAYI KİM OLACAK?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kurultaydaki eleştirileri sorulan Bulut, buradan bir tartışma çıkmayacağını, Yavaş ile en ufak bir sorun bulunmadığını aktardı. Burhanettin Bulut, sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP'nin cumhurbaşkanı adayı önümüzdeki seçimlerde Türkiye'nin cumhurbaşkanı olacak. Bugünkü veriler onu çok net gösteriyor. Bir seçim propagandasına dahi başlamadan biz birinci parti olarak devam ediyorsak, bunun seçimlere kadar devam edeceğini de görüyoruz. Bu konuda (aday kim olacak) aceleci değiliz, zamanı bekliyoruz. Ama bunu da bir kaosa çevirecek bir durumda da olmayacağız, böyle bir şansımız da lüksümüz de yok. Geçen seçimde çıkan sonuçlara ciddi bir tecrübe olarak bakıyoruz. Ama şunu söylüyoruz, diyoruz ki: Mansur Yavaş'la, Genel Başkanımızla, Ekrem İmamoğlu'yla bir tartışma bekleyenler çok bekler."

Etiketler seçim seçim çalışması chp seçim chp seçim açıklaması
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