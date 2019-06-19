CHP'li isimden ''telefon kaçıran AK Partili'' sorusu

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, “Dubai’ye sık sık ziyarette bulunan AK Parti’ye yakınlığıyla bilinen iki Türk vatandaşının bu seyahatlerinin birinde, İstanbul Atatürk Hava Limanından Türkiye’ye girerken valizlerinin şut altına alındığı; İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelinin takibe aldığı valizlerden 200 adet kaçak iPhone XS Max telefon çıkması üzerine valizlere el koyulduğu iddia edilmektedir.” diyen Kaya, “Valizlere el koyulduktan sonra, hakları olmadığı halde VIP’ten geçtikleri iddia edilen iki vatandaşın yetkililerle görüştükten sonra, herhangi bir işlem yapılmadan, 200 adet kaçak iPhone XS Max telefonun bulunduğu valizleriyle birlikte tekrar Dubai’ye döndüğü iddia edilmektedir.” dedi.

Kaya, “Diğer bir iddia da ilgili kişilerin VIP’ten geçtiği, ancak valizlerinin yanlışlıkla normal yolcu bölümünde şut altına alınması nedeniyle İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli tarafından takibe alındığı yönündedir.” şeklinde konuştu.

TBMM’ye verdiği soru önergesiyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a, “İddia edildiği gibi iki Türk vatandaşının Dubai dönüşü İstanbul Hava Limanından Türkiye’ye girişlerinde valizlerinde 200 adet kaçak iPhone XS Max ele geçirilmiş midir?” diye soran Kaya, “İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli, bu kişiler hakkında bir işlem yapmış mıdır?” dedi.

“Bu kişilerin ilgililerle görüştükten sonra herhangi bir işlem yapılmadan, 200 adet kaçak iPhone XS Max telefonunun bulunduğu valizleriyle birlikte tekrar Dubai’ye gönderildiği iddiası doğru mudur?” sorusunu da soran Kaya, “Bu vatandaşlar hakkında hiçbir işlem yapılmadan Dubai’ye valizleriyle birlikte gönderilmesi talimatını kim vermiştir.” dedi.

İlgili kişiler neden yargıya teslim edilmemiştir diyen Kaya, “Valizlerinin yanlışlıkla normal yolcu bölümünde şut altına alınmasından dolayı kaçak telefonların bulunduğu, VIP’ten geçmiş olmaları halinde kaçak telefonların tespit edilemeyeceği bilgisi doğru mudur?” dedi.

İki vatandaşın isimlerini ve son iki yılda Dubai’ye yaptıkları seyahatlerin sayısının açıklanmasını da isteyen Kaya, “Bu iki vatandaşın yurt dışı seyahatlerinde, hakları olmadığı halde sürekli VIP’ten geçtiği doğru mudur?” diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya’nın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlanması için TBMM’ye verdiği soru önergesinde şu sorular yer aldı:

1. İddia edildiği gibi iki Türk vatandaşının Dubai dönüşü İstanbul Hava Limanından Türkiye’ye girişlerinde valizlerinde 200 adet kaçak iPhone XS Max ele geçirilmiş midir?

2. İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli, bu kişiler hakkında bir işlem yapmış mıdır?

3. Bu kişilerin ilgililerle görüştükten sonra herhangi bir işlem yapılmadan, 200 adet kaçak iPhone XS Max telefonunun bulunduğu valizleriyle birlikte tekrar Dubai’ye gönderildiği iddiası doğru mudur?

4. Bu vatandaşlar hakkında hiçbir işlem yapılmadan Dubai’ye valizleriyle birlikte gönderilmesi talimatını kim vermiştir?

5. Valizlerinde 200 adet kaçak iPhone XS Max ele geçirilen bu vatandaşlar neden yargıya teslim edilmemiştir?

6. Valizlerinin yanlışlıkla normal yolcu bölümünde şut altına alınmasından dolayı kaçak telefonların bulunduğu, VIP’ten geçmiş olmaları halinde kaçak telefonların tespit edilemeyeceği bilgisi doğru mudur?

7. Bu iki vatandaşın isimlerini ve son iki yılda Dubai’ye yaptıkları seyahatlerin sayısını açıklar mısınız?

8. Bu iki vatandaşın yurt dışı seyahatlerinde, hakları olmadığı halde sürekli VIP’ten geçtiği doğru mudur?