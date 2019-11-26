CHP'li Kaan Salıcı'dan Erdoğan'a zor ''intihar'' sorusu !

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002 yılında iktidara gelmeden önce yaptığı intihar konuşmasını sosyal medya hesabından paylaşarak Erdoğan'a seslendi.

İzmir Kemalpaşa İlçesi'nde yaşayan Ali Kabasakal, eşine 'param yok' diyemediği için intihar etti. Kabasakal'ın cebinde 1,5 TL çıktı.

SALICI: ERDOĞAN İNTİHAR EDEN ALİ KABASAKAL İÇİN 'SORUMLUSU HÜKÜMET' DİYEBİLİR Mİ?

Ali Kabasakal'ın intiharı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Oğuz Kaan Salıcı, Erdoğan'a şöyle seslendi:

"Erdoğan 2002 yılında süt alamayıp intihar eden anne için sorumlusu "hükümet" demişti.

Bugün eşi pazara gidelim dediğinde cebinde sadece 1.5 TL'si olduğundan intihar eden Ali Kabasakal için de "sorumlusu hükümet" diyebilir mi?"