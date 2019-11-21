CHP'li Kaftancıoğlu'ndan ''Erdoğan'lı'' çağrı

Erdoğan'ın grup toplantısında işsizlik rakamlarını istihdama dayandırdığı sözlerini paylaşan Kaftancıoğlu, gençlere CHP'ye üye olma çağrısında bulundu.

Kaftancıoğlu twitter hesabından, Gençler,sizi tanımayan ve hiç anlamayanlar artık iş istediğiniz için de sizi suçlu ilan etme noktasına geldi.Bu ülkede adalet,eşitlik ve emek temelli dönüşümün öncüsü, güvencesizlik-işsizlik-belirsizlik döngüsüne mahkum edilen gençler olacak.Genç kardeşim CHP’ye üye ol,sen CHP ol" paylaşımını yaptı.