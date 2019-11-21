  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 21 Kasım 2019 01:35

CHP'li Kaftancıoğlu'ndan ''Erdoğan'lı'' çağrı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu gençlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının yer aldığı bir video ile çağrıda bulundu.zerinden seslendi.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Erdoğan'ın grup toplantısında işsizlik rakamlarını istihdama dayandırdığı sözlerini paylaşan Kaftancıoğlu, gençlere CHP'ye üye olma çağrısında bulundu. 

 Kaftancıoğlu twitter hesabından, Gençler,sizi tanımayan ve hiç anlamayanlar artık iş istediğiniz için de sizi suçlu ilan etme noktasına geldi.Bu ülkede adalet,eşitlik ve emek temelli dönüşümün öncüsü, güvencesizlik-işsizlik-belirsizlik döngüsüne mahkum edilen gençler olacak.Genç kardeşim CHP’ye üye ol,sen CHP ol" paylaşımını yaptı. 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
chp , çağrı , recep tayyip erdoğan , işsizlik , gençler , canan kaftancıoğlu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM