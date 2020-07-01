CHP'li Levent Gök'ten dünya rekoru

TBMM Başkanvekili Levent Gök, Milli Eğitim Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı bütçe görüşmelerini yönetmişti. Siyasi partiler adına 38 milletvekili, bakanlıklar adına Milli Eğitim Bakanı ve Dışişleri Bakanı söz alarak konuşma yapmıştı. Gök’ün herhangi bir ihtiyaç molası vermeden kesintisiz 8 saat 13 dakika yönettiği oturum; 15 Aralık 2019’da sabah 11.03’de başlamış, akşam 19.16’da sona ermişti.

Konuşmaların ardından yerinden söz alan AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, daha önce TBMM Başkanvekili olarak aralıksız 7 saatlik bir oturum yönettiğini, gazetelerin, "Rekor kırdı" diye yazdığını söylemişti.

Oturumun tüm kayıtları ve belgeleri Dünya Erkek Rekorları Rekor Tescil ve Hakem Heyeti Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural tarafından incelendi ve “Dünya Aralıksız En Uzun Süre Millet Meclisi Yönetme Rekoru” Gök’ün adına 8 saat 13 dakika olarak tescil edildi.

