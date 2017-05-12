CHP'li Milletvekili Ahmet Akın'dan Bakan Yılmaz'a yeni sorular

Ahmet Akın cevabını alamadığı soruların peşini bırakmıyor

BALIKESİR’DE FETÖ/PDY OPERASYONLARI KAPSAMINDA DEVİR ALINAN 23 ÖĞRENCİ YURDUNDAN KAÇ TANESİ TÜRGEV’E VERİLMİŞTİR?

CHP Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Akın daha önce verdiği bir soru önergesindeki sorulara yanıt vermeyen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a yeni sorular yöneltti. Akın’ın soruları şöyle;

“13 Aralık 2016 tarihinde Milli Eğitim Bakanı olarak yanıtlandırmanız istemiyle TBMM Başkanlığına vermiş olduğum soru önergesinde FETÖ/PDY operasyonları kapsamında Balıkesir’de el konulan öğrenci yurtları sayısını, bu yurtların el konulduktan sonra işletilip işletilmediğini, bazılarının TÜRGEV’e devredilip devredilmediğini sormuştum. 20.04.2017 tarihli yazınız ile TBMM’ye göndermiş olduğunuz yanıtta; FETÖ/PDY operasyonları kapsamında Balıkesir’de devir alınan öğrenci yurdu sayısının 23 olduğunu, kapasitesinin ise 2.236 olduğunu belirtmektesiniz. Söz konusu soru önergemde yer alan bazı sorular ise maalesef yanıtlandırılmamıştır. Bu konuyla ilgili olarak;

Balıkesir’de FETÖ/PDY operasyonları kapsamında devir alınan 23 öğrenci yurdundan kaç tanesi Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı(TÜRGEV)’na devredilmiştir? TÜRGEV’e devredilen yurt ya da yurtların kapasitesi nedir?

Bu kapsamda devir alınan öğrenci yurtlarının devredildiği başka dernek ve vakıflar var mıdır?

FETÖ/PDY operasyonları kapsamında devir alınan öğrenci yurtlarının başka vakıf ve derneklere devredilmesinde hangi kriterler gözetilmektedir?

Balıkesir’de faaliyet gösteren özel yurtlar hangi dernek ve vakıflara aittir? Vakıf ve derneklerce işletilen yurtların ilçelere göre dağılımı nasıldır?

Balıkesir’de kaçak olarak işletildiği için kapatılan yurt ve pansiyon sayısı nedir? Bunlar hangi vakıf ve derneklere aittir?”