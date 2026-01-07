CHP'li Milletvekili Barış Bektaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1993 yılında yaptığı çay simit hesabını günümüze uyarladı

CHP'li Milletvekili Barış Bektaş'ın TBMM'de söz alıp Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın bundan 32 yıl önce yaptığı çay ve simit hesabını 2026 yılı için uyarladığı anlara dair hazırladığı kolaj video gündem oldu.

Türkiye'de her geçen gün daha da zorlaşan geçim şartları, yağmur gibi yağan zamlar, iktidarın yıllardır "tek haneli" olarak hedeflese de bir türlü tek haneye inmeyen enflasyonla düşük gelir ve gelir adaletsizliği de eşleşince vatandaş ay sonunu getirmekte her geçen gün daha da zorlanıyor.

AK Parti iktidarının ekonomi politikalarını eleştiren CHP Konya Milletvekili Av. Barış Bektaş TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı bir konuşmada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bundan tam 32 yıl önce yaptığı açıklamalardan yola çıkarak dikkat çeken ifadeler kullandı.

Erdoğan DYP - SHP iktidarını eleştirmişti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan 1993 yılında henüz siyasette Refah Partisi'ndeyken, dönemin DYP ile SHP'nin oluşturduğu koalisyon hükümetini eleştirmek için yaptığı konuşmada bir çay–simit hesabı üzerinden ekonomik koşulları değerlendirmişti.

Erdoğan konuşmasında, "Kaç para asgari ücret ? 910 bin TL net. Bu kardeşinizin her zaman bir hesabı var.

Bütün beyler bütün bayanlar bu hesabı yapsın. Bakın bu hesap aslında bayanların hesabı. Niye ? Mutfağın sorumlusu sizsizniz. Mutfakta sıkıntıya düşen sizsiniz. Şu anda 1 bardak çay Bursa'da kaç para, 1.000 TL. Simit kaç para 1.500 TL. Ne etti 2 bin 500 TL. Üç tane çocuğunuz hatun 4 siz 5. Bakın çay ve simidin dışında başka bir şey yemeyeceksiniz. Sadece çay ve simit. Bir hesap yapıyorum size. 5 kere 2.500 ne yapar ? 12 bin 500 TL bir öğünde. Günde 3 öğün. Ne yapar ? 37 bin 500 TL. 40 bin TL diyelim. Ay 30 gün. Ne yapar 1 milyon 200 bin TL. Asgari ücret 910 bin TL net. Yani kardeşlerim bu zalim yönetim, bu aziz millete 1 bardak çayla bir simidi bile layık görmüyor. Bunların peşinden nasıl gideceksiniz? Evin kirasını kim ödeyecek? Elektrik, su parasını kim ödeyecek? Çoluk çocuğun okul masrafını kim karşılayacak? İşte ekonomik durum bu." ifadelerini kullanmıştı.

CHP'li Bektaş aynı açıklamayla eleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 32 yıl önce yaptığı bu konuşmadan yola çıkan CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş TBMM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1993 yılında yaptığı çay-simit hesabını 2026 yılı için uyarlayarak "Bu zalim yönetim, bu aziz millete bir bardak çay ile bir simidi bile layık görmüyor." dedi.

Bektaş, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücret yılbaşı zammıyla birlikte 28.075 lira oldu. Şu anda bir bardak çay 20 lira, bir simit 25 lira. Ne yaptı? 45 lira. Bir evde 3 çocuk, ve çocukların annesi, babası toplamda 5 kişi. Bir aile; sadece simit yiyip, çay içerek 1 öğünde 225 lira, 3 öğünde toplam 675 lira harcamış oluyor. Yani ayda 20.250 lira harcayarak sadece simit ve çay tüketiyor. Asgari ücretten geriye 7.825 lira kalıyor. Bu 7.825 lirayla kira nasıl ödenecek? Doğalgaz, elektrik, su faturası ne olacak? Ekonomik durum bu! Yani kısaca; Sayın Cumhurbaşkanı’nın yıllar önce dediği gibi “Bu zalim yönetim, bu aziz millete bir bardak çay ile bir simidi bile layık görmüyor."

Kolaj video olay oldu

CHP'li Barış Bektaş ayrıca TBMM Genel Kurulu'ndaki bu açıklamalarına dair video görüntüleri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1993 yılında yaptığı çay-simit hesabı videosunun görüntülerini kolajlayarak sosyal medya hesabından paylaştı.

