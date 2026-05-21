  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. CHP'li milletvekili Hasan Öztürkmen partiden ihraç ediliyor!

CHP'li milletvekili Hasan Öztürkmen partiden ihraç ediliyor!

CHP'li milletvekili Hasan Öztürkmen partiden ihraç ediliyor!
Güncelleme:

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, ''Yargı mutlak butlan kararı verirse saygı duyulmalıdır'' açıklaması yapan CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen’in kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesini Parti Meclisi'nin gündemine alacaklarını açıkladı.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplandı. Parti sözcüsü Zeynel Emre, MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Emre, CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen’in ‘Yargı ne karar verirse saygı duyulması gerektiğini düşünüyorum’ açıklamalarına ilişkin, "Gaziantep Milletvekilimiz Hasan Öztürkmen'in butlan karşısında, butlan gelirse buna karşı sergileyeceğimiz tavır şu olur bu olur şeklinde butlanı normalleştiren, böyle bir kumpası sanki olabilirmiş gibi bahsetmesi bizim açımızdan, bizim partimize yönelik bir darbe girişiminden bahsedilmesidir. Bu hiçbir şekilde meşru gösterilemez. Kendisi milletvekilimizdir. Merkez Yönetim Kurulu'nda görüştük. Parti meclisinin gündemine alacağız. Kendisinin kesin ihraç isimli disiplin kuruluna sevkini ilk toplantıda parti meclisi karara bağlayacak. Kendisi milletvekili olduğu için yetki parti meclisinde" diye konuştu.

"Bu ülkeyi şahsın devleti haline getiremeyiz, buna müsaade etmeyiz"

CHP’nin temiz bir parti olduğunu söyleyen Emre, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yayımladığı videoya ilişkin, "Bütün bunları normalleştirmemek lazım. Bu endişeleri taşımak normal. Ama Türkiye Cumhuriyeti devleti, köklü devlet geleneği olan uzun süreli bir çabanın sonrasında Cumhuriyet'in ilan edildiği, bedeller ödendiği, meclisin açıldığı, milli egemenliğe dayalı bir Cumhuriyettir. Bunu hiçbir güç ortadan kaldıramaz. Zaman zaman zarar verenler olacaktır. Zaman zaman anayasadan kaynaklı, anayasanın boşluklarından faydalanarak göreve gelip anayasayı dinlemeyen olacaktır. Ama bu durumu elbet son bulacak. Kendi aramızda konuştuğumuz ya da diğer partilerdeki arkadaşlarla istişare ettiğimizde de insanların endişesini görüyoruz. Ama bizim ülkeye borcumuz var, hep birlikte farklı düşünsek de bu ülkeyi şahsın devleti haline getiremeyiz, buna müsaade etmeyiz" ifadelerini kullandı.

"Cumhuriyet Halk Partisi, 103 yıllık koca bir çınar"

Mutlak Butlan kararının çıkması halinde bir hazırlıklarının olup olmayacağı konusuna ilişkin konuşan Emre, "Buna ilişkin, genel başkanımız söyledi, biz her türlü saldırı, her türlü kurtulmaz karşısında, Cumhuriyet Halk Partisi, 103 yıllık koca bir çınar, elbette çeşitli hazırlıklarımız var. Ama bunu şöyle ifade edelim, böyle bir karar verdik, Cumhuriyet Halk Partisi bunu kabul eder, yönetim kabul eder, seçilmişler kabul eder. Böyle bir gerçeklik yok. Türkiye'de bugün kime sorarsanız sorup bu kararı, saçma sapan bir karar" şeklinde konuştu.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Son erken genel seçim anketi açıklandı: AK Parti kaybetti, MHP artık ilk 5'te bile değil!
Son erken genel seçim anketi açıklandı: AK Parti kaybetti, MHP artık ilk 5'te bile değil!
10 yıllık faili meçhul çözüldü: Ayşen'in katili 21 yaş büyük eski eşi çıktı!
10 yıllık faili meçhul çözüldü: Ayşen'in katili 21 yaş büyük eski eşi çıktı!
Türkiye'nin dışı yeşil içi kırmızı altınında hasat başladı! Tarla fiyatını duyan inanamadı!
Türkiye'nin dışı yeşil içi kırmızı altınında hasat başladı! Tarla fiyatını duyan inanamadı!
BMW'nin ezber bozan, kuralları yıkan yeni yol canavarı ortaya çıktı!
BMW'nin ezber bozan, kuralları yıkan yeni yol canavarı ortaya çıktı!
Bir şehir alarmda: Dev kayalarla 9 kilometrelik set çekildi!
Bir şehir alarmda: Dev kayalarla 9 kilometrelik set çekildi!
Rasim Ozan Kütahyalı'nın cezaevi talebi ''eşi hamile'' diye kabul edildi!
Rasim Ozan Kütahyalı'nın cezaevi talebi ''eşi hamile'' diye kabul edildi!
Ünlü yatırım uzmanı Mert Başaran'dan ev ve arsa alacaklara kritik uyarı
Ünlü yatırım uzmanı Mert Başaran'dan ev ve arsa alacaklara kritik uyarı
Hava durumundan tatilcilere kötü haber: Sıcaklıklar düşüyor, tüm Türkiye yağış altında!
Hava durumundan tatilcilere kötü haber: Sıcaklıklar düşüyor, tüm Türkiye yağış altında!
Etiketler CHP mutlak butlan hasan öztürkmen ihraç
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Serenay Sarıkaya'dan gözaltı kararı sonrası ilk açıklama Serenay Sarıkaya'dan gözaltı kararı sonrası ilk açıklama Fiyatı çeyrek altını solladı! Topraktan çıkan altında hasat dönemi başladı Fiyatı çeyrek altını solladı! Topraktan çıkan altında hasat dönemi başladı Hatay'da Asi Nehri taştı! Yollarla bir köprü ve 1 ev çöktü! 2 kişi hayatını kaybetti Hatay'da Asi Nehri taştı! Yollarla bir köprü ve 1 ev çöktü! 2 kişi hayatını kaybetti Sağanak yağış felakete dönüştü: Sel sularında can pazarı! Sağanak yağış felakete dönüştü: Sel sularında can pazarı! Son seçim anketi tüm dengelerin değiştiğini bir kez daha gözler önüne serdi! Son seçim anketi tüm dengelerin değiştiğini bir kez daha gözler önüne serdi! CHP'nin kurultay davasında ''mutlak butlan'' kararı! CHP'nin kurultay davasında ''mutlak butlan'' kararı! Melisa Döngel yaz sezonunu erken açtı; bikinili pozları sosyal medyayı salladı Melisa Döngel yaz sezonunu erken açtı; bikinili pozları sosyal medyayı salladı Asansörde mahsur kalan komşularını kurtarmak istemişti... Feci şekilde can verdi! Asansörde mahsur kalan komşularını kurtarmak istemişti... Feci şekilde can verdi! Hava durumundan tatilcilere kötü haber: Sıcaklıklar düşüyor, tüm Türkiye yağış altında! Hava durumundan tatilcilere kötü haber: Sıcaklıklar düşüyor, tüm Türkiye yağış altında! Bir şehir alarmda: Dev kayalarla 9 kilometrelik set çekildi! Bir şehir alarmda: Dev kayalarla 9 kilometrelik set çekildi!
Otel sahibi ile müşterilerin kavgasında kan aktı: 2 ölü, 1 yaralı Otel sahibi ile müşterilerin kavgasında kan aktı: 2 ölü, 1 yaralı CHP'de mutlak butlan kararı sonrası Bakan Gürlek'ten flaş açıklama CHP'de mutlak butlan kararı sonrası Bakan Gürlek'ten flaş açıklama Yeşilçam efsanesi Kadir İnanır'dan üzücü haber Yeşilçam efsanesi Kadir İnanır'dan üzücü haber İmamoğlu davasında 9 sanığa daha tahliye kararı İmamoğlu davasında 9 sanığa daha tahliye kararı BMW'nin ezber bozan, kuralları yıkan yeni yol canavarı ortaya çıktı! BMW'nin ezber bozan, kuralları yıkan yeni yol canavarı ortaya çıktı! Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak ''mutlak butlan'' açıklaması Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak ''mutlak butlan'' açıklaması İslam Memiş'ten altın ve gümüş uyarısı! Yeni hedeflerini açıklayıp fikrini açıkladı İslam Memiş'ten altın ve gümüş uyarısı! Yeni hedeflerini açıklayıp fikrini açıkladı Rasim Ozan Kütahyalı'nın cezaevi talebi ''eşi hamile'' diye kabul edildi! Rasim Ozan Kütahyalı'nın cezaevi talebi ''eşi hamile'' diye kabul edildi! Özgür Özel'den mutlak butlan kararı sonrası ilk açıklama Özgür Özel'den mutlak butlan kararı sonrası ilk açıklama CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'in görevi sona erdi CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'in görevi sona erdi