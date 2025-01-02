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CHP'li milletvekilinden Bakan Kurum'a Hatay teşekkürüü

CHP'li milletvekilinden Bakan Kurum'a Hatay teşekkürüü
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Hatay'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un deprem bölgesi konu başlığıyla siyasiler ve belediye başkanlarıyla gerçekleştirdiği toplantıda CHP'li Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu Bakan Kurum'a teşekkür etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat depremlerine ilişkin, siyasiler ve belediye başkanları ile Hatay'da toplantı yaptı.

Toplantıda konuşma yapan CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, Bakan Kurum'a deprem bölgesindeki çalışmalardan ötürü teşekkür etti. Mullaoğlu, "Rezerv alan işini provoke ediyorlardı ama neyin ne olduğu görüldü, tavrınızdan dolayı size teşekkür ediyorum" dedi.

Bakan Kurum, deprem olmasından bu yana geçen zamanda el birliğiyle mücadeleyi sürdürdüklerini kaydetti. Kurum, şunları söyledi:

"Amacımız, gayemiz bir an önce köy konutuyla, ilçesiyle, beldesiyle, peyzaj düzenlemesiyle Hatay'ımızı eskisinden daha iyi hale getirebilmek, bunun mücadelesini veriyoruz. Hep birlikte Hatay'ın çocuklarının, evlatlarının huzur, güven içerisinde yaşayacağı yeni yerlerin inşasını gerçekleştiriyoruz. İnşallah söz verdiğimiz gibi 2025 yılı sonu itibarıyla Hatay'da, 11 ilde evine girmeyen tek bir depremzede kardeşimiz kalmayacak anlayışıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz."

Etiketler hatay asrın felaketi deprem bölgesi depremzedeler murat kurum teşekkür CHP servet mullaoğlu
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